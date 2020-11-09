加電費｜環團料兩電有空間凍結電費　惟一原因住宅用戶電費或反彈

新型冠狀病毒肺炎重挫經濟，市民或要再面對明年兩電電費加價，恐百上加斤。根據中電及港燈去年年底預測，兩電明年電費加幅均達8.9%。惟有環團預計，由於油價暴跌，燃料費料比預測低；加上兩電的電費穩定基金及燃料帳「儲到錢」，可抵銷基本電費的加幅，故有空間凍結電費。 即使明年有機會凍結電費，惟住宅用戶所交的電費或仍會反彈。原因是政府由今年1月起分一年發放的2,000元電費補貼至12月完結，明年僅剩下每月50元的電費紓緩。

立法會經濟發展事務委員會周二（10日）舉行特別會議，討論兩電周年電費檢討。本港電力用戶繳付的電費由兩個主要部分組成，即基本電費和燃料價條款收費，而兩者相加的總額為淨電費率。基本電費涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；而燃料費則反映燃料價格的變動，以實報實銷的方式，由用戶向電力公司支付。

根據兩電於2018年公布的五年發展計劃中預測，中電的淨電費會由今年1.218元一度電，加至1.327元；而港燈則料由1.264元一度電，加至1.377元，兩電的加幅同為8.9%。當中預測基本電費及燃料費亦會增加，中電及港燈更分別估計明年燃料費比今年增加17.5%及10.9%。

周二的經濟發展事務委員會會議中，兩電會公布明年年電費檢討結果。（資料圖片）

世界綠色組織行政總裁余遠騁就指，由於海上液化天然氣接收站等投資須入帳，故基本電費面對加價壓力。他希望兩電可就投資入帳作特別處理，「疫情勁就入少啲先，到穩定晒先再調整」。

而燃料費方面，余認為油價暴跌，天然氣價格亦遠比兩電預計的低。另外，兩電的電費穩定基金及燃料帳亦「儲到錢」，根據兩電中期報告，截至今年6月30日中電及港燈的燃料賬分別為4.67億及6.96億元；而電費穩定基金則分別有14.8億及10.7億結餘。因此余估計兩電有空間及能力凍結電費，以兩個基金來抵銷基本電費的加幅，「始終筆錢都係屬於市民，希望可以共度時艱」。

余遠騁認為兩電有空間凍結電費。（資料圖片／梁鵬威攝）

然而明年開始，政府由今年1月起向住宅用戶發放的共2,000元的電費補貼，至今年12月31日完結，而未用的金額可以用以支付同一戶口帳單的電費。即明年開始，住宅用戶只會獲發放每月50元、總共為3,000元的電費紓緩。

以一個每月用電量275度電的典型三人家庭計算，如屬中電客戶，一個月電費約為308元，在扣除電費補貼後，今年12月料只需繳付大概18元電費。即使明年凍結電費，惟因其中一項電費補貼完結，該家庭明年料須支付258元電費。而港燈家庭方面，一個月電費約為208元，在扣除電費補貼後今年12月無須繳電費，惟明年則料須付158元電費。