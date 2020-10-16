超貴電費｜網民收1萬3千元震撼電費單　關鍵字母顯示原因所在

早前有住在白沙灣的網民收到中電的震撼帳單，指上期的電費單是3千多元，但今期電費單竟大增1萬元，需繳交1萬3千多元電費。網民大為震驚，疑是換了新電錶所致。有眼利網友看到電費單上的英文字母，發現上期是「估錶」，今期則是調整帳單，有機會是收取上期未繳的費用。而中電則在網頁解釋，今期電費增加的原因很多，包括疫情之下員工停止抄錶，以及用戶多了時間留家開冷氣工作所致。

(群組「西貢之友」網頁圖片)

網民在Facebook群組「西貢之友」貼出上期6月至7月的住宅電費單，顯示費用為3,471元，惟今期8月至9月的電費單則飆升至13,542元，足足相差1萬多元。他懷疑是換了新電錶而導致出現震撼帳單，亦有網友留言問：「是否被偷電？」，也有人打趣：「屋企係咪種大麻或藏屍？」。有眼利的網民發現，上期的電費單上寫上「12 (E)」，原來這就是昂貴電費的關鍵。

+ 12 + 12 + 12

由於中電因應疫情，在9月才恢復抄錶，因此沒有使用智能電錶的用戶，上期的電費單如寫上E字，即是中電據去年同月的實際用量來估算，並不是今年的實際用量。而因不少公司為了防疫，讓員工留家工作，用戶或者多花了時間留在家中，再加上炎熱的天氣令用戶使用冷氣機的時間變長，另有可能是用戶在疫情期間添置了新的電器等，也會造成上期月份的用電量增加。

當中電員工恢復抄錶之後，用一次過計算4個月的用電費，如上期的估算少過實際用量，便會在今期電費上一併顯示，而帳單上亦會顯示A字，代表這一期是「修正帳單」。用電量亦會按一般方法計算，中電稱並不會因此多收電費。

震撼原因或是上期「畀少咗」

以「西貢之友」的網友電費單個案為例，他上期「12度」的用電其實是中電據去年同月的用電量「估錶」得來，實際上並不止這個用量。而上月的實際用量扣回已收取的12度電費用，再加上今期2個月的用電量，便得到如此震撼的繳費金額。換言之，其實上期3千多元的費用是「畀少咗」，中電在今期追回實際上的應繳費用。

中電用戶如有任何修正帳單的問題，也能在網頁上留言，讓中電人員回覆解惑。

中電修正帳單報告：（按此）

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