陳茂波指第三季經濟跌幅收窄　惟一般打工仔仍面就業困難

新冠肺炎疫情下，本港經濟受挫。財政司司長陳茂波今（1日）在網誌撰文時表示，本港經濟連續五季呈負增長後，初現見底的跡象，第三季的跌幅收窄到3.4%；受惠於內地出口大幅增長，本港的出口亦止跌回升，私人消費跌幅收窄，加上去年低基數效應，令本港第三季本地生產總值有所改善。 然而，他提到受疫情衝擊，今年以來失業率由約3%的水平升至6.4%，就業不足率亦由1%升到3.8%，因此即使整體經濟呈現改善，一般打工仔面對的環境仍然困難。

第三季經濟跌幅收窄 惟一般打工仔仍面就業困難

新冠肺炎疫情下，本港經濟受挫。財政司司長陳茂波今（1日）在網誌撰文稱，本港第三季經濟的跌幅收窄到3.4%。結束連續五季趺勢。他指跌幅收窄，是受惠於內地出口大幅增長，本港的出口亦止跌回升，私人消費跌幅收窄，加上去年低基數效應，令本港第三季本地生產總值有所改善。他又提到，隨著部份防疫社交距離措施進一步放寬，市面人流亦漸見旺。

雖然經濟跌幅收窄，但他指，受疫情衝擊，今年以來失業率由約3%的水平升至6.4%，就業不足率亦由1%升到3.8%，部份受疫情直接衝擊的行業壓力更大。因此即使整體經濟呈現改善，一般打工仔面對的環境仍然困難。

陳茂波提到，隨著部份防疫社交距離措施進一步放寬，市面人流亦漸見旺。（廖雁雄攝）

料主要經濟體經濟體現萎縮 港人應抓緊大灣區機遇

陳茂波在網誌中又表示，因國際政治環境及反覆嚴峻的環球疫情，對不少經濟體都造成嚴重衝擊。他引述數據指，除了中國以外，所有主要經濟體今年經濟都呈現不同幅度的萎縮；雖然明年全球經濟預料會增長5.2%，但當中是假設各國在2022年底前能有效控制疫情，故仍然存在巨大不確定性。他警告，之後可能出現的波動及所導致的資金流變化，將會影響環球經濟，對新興經濟體可能造成更大的衝擊。

雖然全球經濟受挫，但他強調，香港一直是內地企業境外融資中心，亦是離岸人民幣業務的樞紐，擁有最大的離岸人民幣資金池；因此本港在大灣區發展成為國際科技創新中心的進程中，扮演獨特和重要的角色，大灣區更會是香港參與國家內循環的重要切入點，香港必需抓緊這個重大機遇。他又重申，隨著人民幣國際化進程持續，在人民幣投資及風險管理產品方面，香港將有很大發展潛力。