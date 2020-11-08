聖公會主風小學有教師屬密切接觸者　檢測呈陰性　全校暫改網課

本港新冠肺炎疫情持續。聖公會主風小學今日（8日）發出通告，一名與確診者有密切接觸的老師，其鼻咽測試呈陰性，惟其深喉唾液報告仍需時處理。校方表示，遵照衞生防護中心指示，周一（9日）及周二（10日）停止面授課程，並改為網上授課，有需要家庭仍可以送子女回校，或向學校借用器材。

聖公會主風小學今日（8日）發出通告公佈，一名與確診者有密切接觸的老師，其鼻咽測試呈陰性，其深喉唾液報告仍需時處理。（資料圖片）

該校表示，星期三或之後安排，須待該老師的深喉唾液報告結果才定斷，如收到衞生防護中心最新消息，會盡快通知家長。而本星期的課後功課輔導班及活動全部取消，直至另行通知，原定於11月14日舉行的家長日將延期。

該名老師的同住50歲丈夫日前確診，個案編號#5375，感染源頭未明，居於大埔寶雅苑，從事文職在灣仔告士打道108號上班，周末會到沙田新城市廣場。該名老師負責教小三中文及普通話科，曾參加在禮堂補辦畢業禮，因有病徵須送院檢測，校方需暫時停課，改為網課。

寶雅苑居民薛先生表示，一個多月前從澳洲返港，截至今日已進行4次檢測，因應今次大埔疫情，包括孫兒在內的家人會參與檢測以求安心。他認為，區內衛生環境一向不錯，因此不太擔心。

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