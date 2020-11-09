政府資助居粵港人赴港大深圳醫院覆診　上限2000元人民幣

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，中港兩地仍未通關。食物及衞生局今日（9日）公布，政府委託香港大學深圳醫院為身在廣東省的醫院管理局慢性病患者，提供受資助的跟進診症服務。計劃涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，惟偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。 當局指，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務，需繳付人民幣100元診金，每位病人可受資助上限總額為人民幣2,000元。計劃明日（10日）起接受申請，港大深圳醫院將優先為已逾期覆診的患者安排應診。

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政府表示，在現時的強制檢疫措施下，部分身在廣東省的港人無法如常來港前往醫管局門診覆診，之後返回內地。為使這些患者的健康狀況得到持續、妥善及協調的監察及照顧，政府委託港大深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者提供受資助的跟進診症服務，計劃明日推出。

計劃涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。惟偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。

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如病人於上述醫管局專科門診或普通科門診的覆診期介乎今年2月17日至7月31日，就可向港大深圳醫院提出申請，並提交所需證明文件。當局強調，醫管局會在得到病人同意下，協助港大深圳醫院核實病人的身分，在過程中會確保病人私隱得到充分保障。

每次門診仍要付100元人民幣診金

另外，為確保病人得到適切的治療，病人可委託港大深圳醫院向電子健康紀錄統籌處申請登記香港電子健康紀錄互通系統，並授權港大深圳醫院代為收取及使用有關的電子健康紀錄的複本，讓相關醫護人員為病人提供合適的醫護服務。合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需繳付人民幣100元診金，餘下費用差額則由支援計劃資助。

計劃明日起在港大深圳醫院接受申請，合資格人士可於2021年7月31日或香港與內地的檢疫安排失效之前，於港大深圳醫院接受診症服務。港大深圳醫院將優先為已逾期覆診的患者安排應診。而病人是否參與有關計劃不會影響原本在醫管局已預約的覆診服務。

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