楊潤雄稱仍有被投訴教師考慮除牌　回應梁振英批評︰外人難明

教育局指九龍塘宣道小學一名教師被指有計劃地散播港獨，以嚴重專業失德為由取消該名教師註冊。教育局局長楊潤雄與教育局副秘書長陳蕭淑芬，今早（10日）一同出席商台節目《政經星期六》時，目前仍有一、兩宗涉及專業失德的嚴重投訴個案仍在處理中，需時決定是否除牌。 對於全國政協副主席、前特首梁振英不點名批評一些官員推卸責任，楊潤雄指最近比較忙，無詳細留意個別言論，但認為局外人難明白當局考量。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

考慮出年度報告交代敏感個案

楊潤雄透露，有個案牽涉到教學態度問題，如無核實資料真偽，「可能真係要考慮個態度係咪適合做教師。」處理200多宗投訴個案後得出經驗，考慮以年度報告形式詳細交代敏感個案。

對於全國政協副主席、前特首梁振英提出要公開涉事教師身份。陳蕭淑芬指出，以往被取消註冊教師，都不會公開身份。楊潤雄指，如曾受處分教師，學校在聘用時會把關。

被梁振英不點名批評 楊潤雄︰外人難明

對於梁振英的批評，楊潤雄回應「最近比較忙，無詳細留意個別言論。」他強調教育範疇很大，背後亦牽涉很多程序，「有陣時，外面嘅人好難明白我哋困難同外面嘅力量。」指局方每個決定都要多方兼顧，包括對整體教育界的影響、對將來推展工作影響等。

他認為，「好多人睇電視就覺得好簡單。」重申局方處理涉及教師專業操守投訴個案，有很多不同因素要考慮，亦要按法律程序，給予涉事教師申訴機會。