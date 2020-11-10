居粵港人獲資助2000元赴港大深圳醫院覆診　病人組織：姍姍來遲

疫情持續下，港府昨(9日)公布，將資助未能回港覆診、居於廣東的醫管局病人，前往香港大學深圳醫院覆診。 港深醫院院長盧寵茂今(10日)於港台《千禧年代》表示，經港府資助後，合資格病人每次只需自費100元人民幣，即可接受診症，已包診金、藥物收費。資助上限為合共2,000元，但不包括入院手術及住院等。有病人組織代表則認為，相關安排太遲落實，但相信會有部分病人受惠，「多一個選擇都是好事」，又認為今次可視作未來大灣區醫療試驗計劃之用。

港深醫院昨召開記者會公布詳情，盧寵茂表示，港深醫院會為港人設立「綠色通道」，在醫院大門設專門接待櫃位，亦設有專門診室。 (受訪者提供/資料圖片)

盧寵茂接受電話訪問時表示，目前該院專科平均診費約430元人民幣，港府會對合資格港人提供特別資助，病人僅需支付100元人民幣即可，收費已涵蓋診金、藥物收費，不包入院手術、外鏡檢查、影像電子掃描等。

審批需時數天至一周

盧寵茂又建議，相關病人可使用手機方式提交電子申請，因病人需要向醫管局申資助證明，以及門診病歷，他估計港方數天至一星期內可辦妥，院方收到通知後會盡快安排服務。

病歷互通私隱問題方面，他強調，病歷互通只局限於該指定病人，至於用藥方面，他則指兩地藥物有少許分別，例如可見於生產地、包裝，但他強調成分一樣，毋需擔心。

港府推算合資格病人有約1.8萬至3.8萬人，盧寵茂指暫未能推算最終應診數字，但院方已準備就緒。

香港大學深圳醫院院長盧寵茂(資料圖片)

社區組織協會幹事彭鴻昌則指，他相信有部分居粵或滯留當地病人受惠，但實際需視乎其居住地，及病人對醫院治療質素信心，「但多一個選擇都是好事」。不過彭認為，相關措施太遲落實，因數月前社會已有相關倡議。他又指，今次措施亦可試作未來針對居於大灣區港人醫療支援的試驗計劃，「起碼唔使長途跋涉返港。」

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