居粵港人獲資助2000元到港大深圳醫院覆診　不適用住院及手術收費

新冠肺炎疫情下，住在內地的港人如需回港覆診，需先接受14天的強制檢疫，有人因而卻步，藥物耗盡也不回港。政府今天（9日）公布，將資助身在廣東省的慢性病患港人，在疫情期間於香港大學深圳醫院覆診，資助上限為2,000元。 港深醫院院長盧寵茂表示，2,000元的資助涵蓋藥物、影像檢查等支出，惟不包住院、手術等費用。他舉例指，在該院接受膽囊切除手術約需人民幣14,000元（折算港幣15,660元），即使有併發症出現也不會再額外收費。 另外，他強調該院收集到的病人資料會有足夠的保安保護私隱，病歷亦會有密碼加密，也非與香港醫院管理局的系統互通。

盧寵茂表示，港深醫院會為這批港人設立「綠色通道」，在醫院大門設專門接待櫃位，亦設有專門診室。 (受訪者提供)

盧寵茂在網上記者會表示，每名病人可獲得的資助總額為2,000元，超出總額後的支出需自費。資助額涵蓋藥物、影像檢查等支出，即包括電腦掃描 (CT scan)、磁力共振 (MRI)，但不包括正電子電腦掃描(PET scan)。

資助亦不覆蓋偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務。盧寵茂稱，港深醫院是公立醫院，按廣東省的醫保定價，例如膽囊切除手術約需人民幣14,000元，即使有併發症出現也不會再額外收費。

盧寵茂表示，港深醫院會為這批港人設立「綠色通道」，在醫院大門設專門接待櫃位，亦設有專門診室。 (受訪者提供)

港深醫院將代向港方申請電子病歷

本身已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者，明天起便可透過港深醫院的手機程式申請在該院覆診。該院副院長樊敬文表示，病人只要在該院官網掃瞄二維碼就可進入申請的頁面，填上姓名、身分證號碼、回鄉證號碼等資料，並上載身份證、回鄉證、覆診單的相片，以及個人簽名，提交申請後十個工作天內，該院會透過手機通知結果。

盧寵茂解釋，該院收到申請後，會向醫管局查詢該名患者是否合乎資格獲得資助，並代為申請電子病歷，方便病人「一嚟醫院就可診症」。病人上載的資料會存於該院的伺服器內，被問到何時會銷毀時，他強調保留的資料僅限於醫療用途，該院系統亦有足夠的保安保護私隱。

盧寵茂（左）在網上記者會表示，2000元的資助涵蓋藥物、影像檢查等支出，惟不包住院、手術等費用。圖右為樊敬文。 (片段截圖)

將獲派紙質版病歷 方便帶回港

樊敬文指，醫管局的醫健通收到該院的申請後，會把該名病人的病歷「打包成PDF檔」，加密及把已壓縮的Zip檔共享給港深醫院，該院下載病歷到內聯網後再用另一組新密碼加密，「兩組密碼由不同人保管」，而該院醫生若需查看病歷，每天都要輸入一個新的密碼。而病人在該院覆診後，該院會開出一份紙質版病歷及中英文藥單，讓病人在通關後帶回香港，方便醫管局醫生把病人在港深醫院接受的治療輸入到系統當中。

盧寵茂重申，該院無法直接登入醫管局的系統，形容現時的處理方式不是很理想，「如果日後互通系統，會更理想。」

盧寵茂：盡量安排能說廣東話醫生診症

盧寵茂指該院會為這批港人設立「綠色通道」，在醫院大門設專門接待櫃位，亦設有專門診室，無論病人屬哪專科的病人，「香港病人都集中在一個地方處理，不用自己找專科科室。」該院內地醫生與香港醫生比例為10比1，因此覆診時主要以內地醫生診症，但他稱會盡量安排能說廣東話、看得懂英文簡稱病歷的醫生診症，也會確保由香港醫生處理病歷，以及保證醫療質素。

至於藥物方面，該院考慮到部分病人居住得較遠，特別批准患高血壓、糖尿病的病人一次可取3個月份量的藥物。盧寵茂表示，該院有大部分香港藥物，但可能部分藥物成分差不多，惟藥廠不同；部分藥物藥廠相同，但產地不同；部分藥物在香港屬混合成分，於內地屬單一成分。他補充，港深醫院將作為試點，未來於香港已上市、內地未可使用的藥物，在該院也可使用。

盧寵茂強調該院收集到的病人資料會有足夠的保安保護私隱，病歷亦會有密碼加密，也非與香港醫院管理局的系統互通。

盧寵茂稱，預約了在醫管局覆診、居於廣東省的港人約有1.8至3.8萬人，這批病人若已過了本身的覆診期，可獲優先處理其覆診申請，而其餘預約了日後覆診的病人，就會安排在其本來預約日期覆診。他指，每科每天可供覆診的名額不同，目前未知每科確實有多少人需覆診，但該院每天門診量可容納到7,000人，院方亦可因應需求大的專科，特別安排周末等節數處理這批病人。