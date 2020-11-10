《鏗鏘集》編導蔡玉玲提堂　工會聲援　蔡︰唔係我一個人走落去

港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲早前製作元朗721專題報道，涉因查車牌取得車主個人資料時違反聲明被捕。她被控兩項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪，案件於今日（10日）在粉嶺裁判法院提堂。港台工會及數十名港台員工，以及民主派人士於庭外聲援。蔡玉玲表示警方是次高調以虛假陳述拘捕查冊記者，不再是她一個人的事，又希望港台展現道德勇氣和傳媒機構風骨，承擔事件。 港台工會早前曾指，副廣播處長馮建業稱現行制度內，難向服務提供者身份的蔡玉玲提供法律援助，工會曾促管方今日到場聲援。惟今早法院外，未見港台管理層有派代表到場。

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有港台顧問團成員、港台工會，以及社民連成員於早上11時許在粉嶺裁判法院提堂外聲援蔡玉玲，手持橫額和標語高叫「撐蔡玉玲、撐記者」等口號。

蔡玉玲進入法院前見傳媒，指過去一周收到各界支持和鼓勵，令她不孤單，表示感謝。（梁鵬威攝）

蔡玉玲進入法院前見傳媒，指過去一周收到各界支持和鼓勵，令她不孤單，表示感謝。她重申，今次警方高調以虛假陳述拘捕查冊的記者，事件已不再是她個人的事，不同學者、法律人士和傳媒工會均擔心警方打壓新聞自由，擔憂以後還有否資訊流通自由。她指，訴訟將持續一段時間，但相信不是自己一個走下去。

上周公務員事務局表明，服務提供者非政府僱員，並不能向服務提供者提供法律支援。蔡玉玲回應指，明白港台管理層和同事，希望公務員事務局和律政司提供法律支援，但有困難。事件再次反映，港台作為公共廣播機構，但同時作為政府部門的難處。

有港台顧問團成員、港台工會，以及社民連成員於早上在粉嶺裁判法院提堂外聲援蔡玉玲。 （梁鵬威攝）

蔡︰冀港台管理層展現傳媒機構風骨

蔡玉玲說，「希望港台作為傳媒機構，管理層制度內盡力爭取、努力，制度外如果展現道德勇氣，表示願意承擔今次事件，才是有效振作員工士氣，和展現作為傳媒機構風骨的舉動」。

她又指，相信政府連日聽到許多坊間聲音，各界對現行制度，以及警方以車輛細節登記證明書作虛假陳述拘捕記者有多大憂慮，擔心窒礙新聞自由和資訊流通。她希望和促請政府就公眾意見深思和考慮調整相關行政措施。