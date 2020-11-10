東瀛遊HK Express推宮崎．鹿兒島主題Flycation　飛90分鐘$499起

新冠肺炎打擊下，多國封關防疫，不少人的旅行大計泡湯。東瀛遊今日（10日）表示，與香港快運HK Express合作於本月21日推出「夢幻宮崎．鹿兒島主題專機空中之旅」Flycation航班，每程航空90分鐘，最平每位499元，但需三人同時購票。東瀛遊指，除了日本各地縣政府觀光部外，亦會與台灣、韓國、泰國、馬來西亞及澳洲等地的旅遊觀光機構合作，在11月下旬及12月內推出不同主題航班，預計可讓合共超過3,000位旅客一嚐「飛機癮」。

東瀛遊與香港快運推「夢幻宮崎‧鹿兒島主題專機空中之旅」，首班將於11月21日啟航。（資料圖片 / 林頌華攝）

最少要二人買票 另付140元稅項

EGL東瀛遊與宮崎及鹿兒島縣政府觀光部，及香港快運合作，本月21日推出「夢幻宮崎．鹿兒島主題專機空中之旅」首班專機，每程90分鐘，航班為香港飛香港，活動特別設計為「夢幻宮崎 鹿兒島」專機，稱要「與旅客一同想像或重溫日本南九州之旅」；機上會設打卡位，每名乘客可獲福袋一個，內有當地特色紀念品、零食、旅遊優惠劵等。

航班為UO1800，下午3時起飛，４時半返抵，辦理登機手續在中午12時半至下午2時。由兩人同行起計，每人最平699元，三人同行則每人最平499元；另外亦可以配本港Staycation或景點套票購買，每人價錢由759元至1,599元不等。另需付機場保安費50元及機場建設稅90元，須於報名時一併收取；如一人報名須繳付二位價格但只付一位稅項，並獨占一行3個座位，不設預先劃位。

票價包括7公斤隨身行李，不設寄艙行李。 辦理登機手續後，由專人帶領經特別通道過出入境及安檢前往登機，回程時無須隔離。

除了淨買機票外，還可以選擇套票配搭Staycation或本地玩樂，包括香港迪士尼樂園門票連香港迪士尼探索家度假酒店住宿、毗鄰機場的富豪機場酒店住宿連飲食套餐、 昂坪360水晶纜車券及寶蓮禪寺珍味齋宴餐等。Flycation亦可配搭多個本地親子一天遊旅行團，如先帶小朋友到訪青衣公園賞紅葉，於青馬大橋觀景台欣賞美景、再到東涌諾富特東薈城酒店享用環球美饌自助餐，或者暢遊香港濕地公園、於流浮山海味街選購海味、順道享受滋味海鮮午餐等。

東瀛遊袁文英：市民已經等到頸都長

東瀛遊主席兼執行董事袁文英表示，包機的初衷是希望藉本地旅遊帶動旅遊業復甦，推動一直遭受重創的旅遊業，同時能夠為日後復甦做好準備，「估計市民已經等到頸都長，好希望可以去旅行。」他指今次得到日本縣政府觀光部以及各地旅遊局夥伴支持，推出主題專機系列，出發日期主要包括星期六、聖誕及元旦等熱門旅遊假期，相信市場反應定必熾熱

東瀛遊計劃與HK Express辦21團主題Flycation。（資料圖片）

再推網上直播遊宮崎

另外，東瀛遊推出線上旅行團Virtual Tour「夢幻宮崎主題之旅」，市民只要在下周四（19日）下午1時半登入EGL Tours東瀛遊Facebook，即可免費收看直播，欣賞奇特地景「鬼の洗濯板」、日南海岸巨石像等。