確診大廈食肆｜確診浸大女生及荃灣全．城滙男患者　21個行蹤曝光

本港新冠肺炎疫情有反彈跡象，衞生防護中心資料顯示，新增三名感染源頭不明患者，傳染期行蹤遍及全港各區，更涉及多間酒店及食肆。其中浸大體育系女學生（第5998宗個案）的活動較豐富，她曾到過跆拳道青道館及北河街體育館，並曾光顧樂富丸亀製麵、九龍城譽麵坊等餐廳。 一名44歲男患者（第5399宗個案）曾於傳染期內赴10間餐廳，主要位於荃灣及沙田區，包括荃灣荃新天地米線陣、麥奀雲吞麵世家、荃灣廣場鴻星中菜和如心海景酒店中菜廳，以及石門京瑞廣場狀元橋米線、 麗島小廚及台豐台灣美食等。

（香港01製圖）

居全．城滙男患者曾光顧荃灣麥奀及鴻星​

今天確診的三宗本地個案生源頭不明。76歲老翁（第5391宗個案）居於葵盛西邨9座，曾11月8日到過旺角胡社生行金苑酒家及朗豪坊麥當勞。

另外一名確診的44歲男子（第5399宗個案）住在荃灣全．城滙第7座，在沙田石門偉達中心上班。他曾於傳染期內到過10間餐廳，主要位於荃灣及沙田區。他曾於11月5日光顧西貢大網仔路海灣吧，以及九龍城創發潮州飯店。他再於6日到過荃灣荃新天地米線陣、麥奀雲吞麵世家及荃灣廣場鴻星中菜。他亦於9日到過沙田石門京瑞廣場一期的狀元橋米線、 麗島小廚及台豐台灣美食，同日亦曾光荃灣顧如心海景酒店如粵滬中菜廳。而他昨日（10日）到過沙田新貿中心永興食堂。

浸大女生曾光顧樂富丸亀製麵 到訪南區跆拳館附近曾有患者

至於23歲浸會大學體育系女學生（第5398宗個案）住在屯門鄉事會路 8-10 號明偉大樓，曾於11月4至5日入住北角香港維港凱悅尚萃酒店。她在上月底也曾入住旺角帝京酒店，但因只屬潛伏期，沒有列入行蹤表，連同此酒店，行蹤共涉11處。

她在11月3日最育後到浸會大學上課，同日到過樂富廣場丸亀製麵；翌日（4日）光顧九龍城新山道6號譽麵坊，並到訪南區香葉道2號跆拳道青道館及屯門麗寶商場；到5日，她再到深水埗北河街體館，並到旺角中心1期看牙醫；7日曾到訪屯門麗日閣地下，翌日（8日）再到過屯門明藝街妙法齋，當日錯過提交唾液樣本瓶時間，直至本周一（9日）才交，到昨日確診，成為今日報告個案。

提起南區香葉道，早前報告的兩名患者（第5332及5342號），在香葉道1號工作，二人屬梅窩Staycation群組。

↓↓近14日患者住所及所到地方↓↓

疑再有免檢疫人士返抵住所後確診

輸入個案方面，有3名患者曾暫住在本港酒店，第5393宗個案曾住在大嶼山赤鱲角香港天際萬豪酒店；第5396宗個案入住在大嶼山赤鱲角逸泰居；第5408宗個案曾住在尖沙咀君怡酒店。而乘搭「疫機」RA409、在昨日由尼泊爾抵港的30歲女子（第5405宗）個案、返抵紅磡住宅都會軒1座後確診，患者不在酒店檢疫，料為免檢疫人士，而她並非機組人員。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼