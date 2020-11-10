確診大廈食肆｜確診主風教師曾到港大又一城　昇薈女童曾遊迪欣湖

本港新冠肺炎疫情反覆，患者曾赴的地點涉及不同休憩場所和食肆。衞生防護中心今（10日）晚公布，有患者分到曾到沙田M.C. BOX 隆亨市集、東涌東薈城和迪欣湖兒童遊樂場；亦有患者曾光顧又一城溫野菜、沙田扒王之王及灣仔麥當勞。學校方面，主風小學確診女教師（第5382宗個案）曾赴港大明華綜合大樓及莊月明文娛中心 Café 330。

有患者曾光顧又一城溫野菜。（資料圖片 / 張浩維攝）

（香港01製圖）

女教師共到8處地方

今天新增的本地個案均與之前個案有流行病學關連，其中43歲女患者（第5382宗個案）的50歲丈夫（第5375宗個案）早前確診，二人居大埔寶雅苑興和閣。她在沙田聖公會主風小學任職教師，曾於11月5日到過教育局九龍塘教育服務中心，以及旺角富榮花園17座，再於11月7日赴港大明華綜合大樓。

食肆方面，女教師曾於11月5日光顧又一城温野菜，再於11月6日到過沙田娛樂城扒王之王，後於11月7日赴香港大學莊月明文娛中心 Café 330。

確診女教師曾於11月5日光顧又一城温野菜。（資料圖片／余俊亮攝）

28歲女患者（第5384宗個案）是女教師丈夫在灣仔光大中心的公司同事，住在大圍金獅花園二期金寧閣。她曾於11月6日到過灣仔建利大廈，又曾於11月7日到過沙田M.C. BOX 隆亨市集，亦曾於11月8日到過灣仔莊士敦道 178-186 號麥當勞。

兩歲女患者曾到迪欣湖兒童遊樂場。（資料圖片）

而早前確診的38歲機師（第5377宗個案）則傳染了三名同住家人，分別是2歲女童（第5388宗個案）、36註女子（第5389宗個案）及38歲女子（第5390宗個案），他們一同住在東涌昇薈3座。第5388及5389宗個案曾於11月6日到過東涌東薈城；而2歲女童曾於11月7日到過迪欣湖兒童遊樂場，未知誰人隨行。

（香港01製圖）

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼