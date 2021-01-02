和合石火葬場都用人工智能　機電署平台助土炮創科公司接政府生意

「香港有創科咩？」答案當然是有，還應用在意想不到的地方。和合石火葬場就採用人工智能（AI）影像分析，監測遺體火化過程，縮短火化時間，以減少廢氣排放，可謂「只有想不到，沒有做不到」。 承辦項目的人工智能技術公司Apptech創辦人指，公司在機電工程署「機電創科網上平台（E&M InnoPortal）」上申請到項目，大讚平台提供機會予初創公司及中小企，承辦政府項目。 團隊又訓練AI分析商場人流動作，若有顧客跌倒後會向商場人員發出提醒訊號，又會啟動廣播安撫顧客，助商場減後續糾紛；疫下研發工具偵測社交距離及識別公共場所途有否人配戴口罩，更獲抗疫科技獎。

Apptech自2012年創辦，初期公司主營手提應用程式開發，2018年開始拓展至電腦影像（Computer Vision）範疇，即AI影像分析，並將項技術分拆出來，成立品牌PixelEye。Apptech創辦人李治緯表示，公司本身擅長影像處理的應用程式，兩三年前有感App開發市場已甚為飽和，而AI正迅速發展，於是思考公司進一步發展，從大學請來科研人員加入團隊，探索AI影像分析的技術及市場。

李治緯表示，兩三年前有感App開發市場已甚為飽和，而AI正迅速發展，於是從大學請來科研人員加入團隊，探索AI影像分析的技術及市場。（盧翊銘攝）

經機電署創科平台承接政府項目

AI影像分析應用場景廣泛，可謂「只有想不到，沒有做不到」。Apptech其中一個項目，是在和合石火葬場遺體火化爐的火化過程監測系統，AI透過分析燃燒室影像，檢測殘肢情況，工作人員可根據數據，調較焚化爐火力；而透過分析影像、運作及排放數據，亦可進一步縮短火化時間，減少廢氣排放。現時項目正在和石石火葬場進行試驗。

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如何得知這麼特別的項目？李治緯的回答令人驚喜：項目是在機電工程署「機電創科網上平台」上找到。2018年中推出的「機電創科網上平台」上列出不同政府部門、公營機構及機電業界的「願望清單」，讓初創企業及大學提出相應的解決方案作配對；機電署亦會成功配對的願望和方案進行實地試驗。李治緯有感，一般初創公司沒有相關工程經驗，以往並不容易承辦政府項目，大讚現任創科局局長、前機電署署長薛永恒在任內推出這一平台，「真係做得好好。」

助商場偵測跌倒顧客 減後續糾紛

除了政府項目，Apptech亦積極開拓私人公司市場，例如協助地產商監測商場人流、消費行為等。然而，眼看人流、車流分析快將成為下一個飽和的市場，李治緯再向前一步，為商場設計偵測顧客跌倒的提醒系統。

購物商場近年更重視顧客體驗，若有顧客跌倒會希望做到盡快提供協助，顧客如對商場處理感到滿意，後續糾紛亦有望減少。李治緯介紹，團隊訓練AI分析行人動作，透過商場原有的閉路電視系統，顧客跌倒後會向商場人員發出提醒訊號，又會啟動廣播，安撫顧客，但一般小孩跌倒後若自行站起，系統便不會發出提醒。

識別人流社交距離、口罩配戴 獲抗疫科技獎

「要做到比同業快半年，」李治緯說，AI技術就如寫程式一樣，競爭越來越大，若比價錢，比不過其他地方，若想靠「食老本」，賣出產品後就以維護費用作為收入，亦不能持續；所以技術上必須保持領先，並且要不斷創新，因此公司一直會預留20%的資源用於研發新技術。

新型肺炎疫情持續將近一年，「疫境」亦激發科技的無限可能。Apptech團隊因應疫情研發兩項新技術，可於公共場所偵測人流之間是否有足夠社交距離，以及識別顧客有否配戴口罩，更獲香港零售科技商會頒發「2020傑出抗疫科技產品獎」。

銀行打滾十年了解企業文化 瞄準大公司客戶

創業之前，李治緯曾在銀行界打滾十年，做過不同崗位，這助他在創業初期，與企業接洽時事半功倍。他舉例，自己理解大公司有資源，不同部門都想「攞分」，因而樂於研究使用創新科技的可行性，Apptech因此看準大公司為目標客戶，為他們提供創新方案。此外，大企業不同部門間又要避免項目範疇與其他部門重疊，與客人接洽時亦會留意。他認為，作為創新科技公司，不能只一直講自己的技術，最重要是幫客人解決問題，「要知道客人究竟想要蘋果還是要橙，客人要蘋果的話，個橙再靚都無用，一個普通的蘋果更合適。」

保護個人私隱是現今社會主流共識，李治緯表示，客戶亦很越加著重數據安全，Apptech在項目中會保證數據處理合乎本港規例，又對數據作加密等多重處理，而每個項目推出前，亦會預演整個數據傳送及處理過程，以杜絶漏洞，並由第三方評估系統安全性。他強調，Apptech項目主要是對影像作「物件偵測」，而非進行人面識別，重申這完全是兩個概念。