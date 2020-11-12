公屋輪候時間升至5.6年創21年高位　單身長者申請失守3年上樓承諾

房委會公布最新公屋輪候數字，截至今年9月底，一般申請者的平均輪候時間升至為5.6年，是99年以來的歷史新高位，而整體申請宗數則有26萬宗，而長者一人申請者的平均輪候時間為3.3年，較6月底時的3年略為上升，亦是該申請組別近年首次失守3年上樓承諾。

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房委會公布截至2020年9月底，約有15.64萬宗一般公屋申請，以及約10.36萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，即共有26萬宗申請。一般申請者的平均輪候時間為5.6年，創下21年來新高。當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.3年，是該組別首度失守三年上樓承諾。

房委會：輪候時間因駿洋邨借出做檢疫中心

翻查房委會早前公布的資料，截至今年6月底，一般公屋申請宗數有15.58萬宗，而單身人士輪候數字為10.39萬宗，兩者合共有25.97萬宗，換言之，整體公屋申請上升了300宗。當時一般申請者的平均輪候時間為5.5年。而當時的長者一人申請者的平均輪候時間為3年，即兩個組別的輪候時都延長。

房委會指，平均輪候時間上升主要是由於較早前火炭駿洋邨被用作檢疫中心，以及粉嶺暉明邨被人惡意嚴重破壞，而未能如期進行編配。

公屋聯會總幹事招國偉表示，輪候冊時間再延長是可以預見之事，而即使扣除駿洋邨及暉明邨延遲入伙的因素，「唔見得輪候時間會跌返落嚟好多。」他指，近年的每年公屋供應量都是萬多伙，短時間難看到有改善公屋輪候冊的曙光，「大家都知道要增加供應，但睇唔到可以短時間內大幅改善。」