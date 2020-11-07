駿洋邨設備未用即棄　新公屋屋邨常現大嘥鬼　環團批評不理想

隨着新冠肺炎疫情緩和和竹篙灣檢疫中心啟用，曾徵用火炭作檢疫用途的駿洋邨，全邨已歸還房屋署，當中第四及第五座的租戶陸續入伙。在租戶裝修期間，卻有不少由房署附送的廁所門被丟棄。不過，駿洋邨並非先例，過去不少新公屋屋邨入伙後，都有大量全新的鋅盆、廁座等被棄置，造成浪費。 沙田區議員麥梓健指出，在駿洋邨單位出租予租戶前，政府除了徹底消毒有關單位外，亦重新更換個別單位的室內設備，現時設備再被更換，變相「又嘥錢又嘥時間」。 過去曾有租戶建議，政府可先提供清單，讓居民可選擇那些物品不用更替，以免造成浪費。有環保組織亦指出，情況絕不理想，建議當租戶取鎖匙前，可先讓他們填寫表格，決定需要房屋署安裝哪些裝置。

政府自2月起徵用火炭駿洋邨作檢疫用途，最近終交還第四及第五座。（資料圖片／余俊亮攝）

區議員：租戶棄大門 轉為趟門增空間

駿洋邨第四及五座於8月開始陸續入伙。當區區議員麥梓健指出，在住戶裝修期間，有不少建築廢料被棄置，當中有不少廚房或廁所門被丟棄，更有不少租戶更換附送的廁板，「每層至少都有一道門被扔。」麥梓健解釋，公屋空間有限，有不少住戶為了節省位置，故希望將大門轉為趟門，「見過有廁所門係向外打開，令到廳嘅位置更細。」

麥梓健指出，政府早前徵用駿洋邨用作檢疫中心，在單位出租予租戶前，政府會先徹底消毒有關單位，然後重新更換個別單位的室內設備。麥直言，若租戶最後會改裝單位，會令有關設備再被丟棄，變相「又嘥錢又嘥時間」，而房屋署為單位更換裝備，反而令入伙時間延長，建議應節省程序。他又指，過去曾有租戶建議，政府可先提供清單，讓居民可選擇那些物品不用更替，以免浪費。

觀塘安達邨入伙時，也出現大批鋅盆和廁所門被丟棄。（資料圖片／黃煒堯攝）

過去公屋入伙 鋅盆​常被棄置

不過，丟棄大量新裝置的情況，駿洋邨並非先例。房屋署編配給租戶的公屋單位，一般會提供各式固定裝置及設備，過去不少公屋入伙時，都有大量廚房鋅盆被掉棄。以東涌迎東邨為例，屋邨在2018年3月入伙，記者曾發現，住戶丟棄簇新、由房署附送的廚房鋅盆，數目數以十計。而在2016年入伙的秀茂坪安達邨第三期，亦有不少鋅盆及木門被棄置。

根據房委會在2015／2016年的調查，發現在該段時間新落成的公屋項目中，只得64%至85%的租戶會全數保留單位設備，例如灶枱、廚房洗滌盆、廚房門、浴室門、花灑頭和水龍頭。

環團促設「吉樓」一項供租戶選擇

綠惜地球總幹事劉祉鋒形容，情況絕不理想，「公屋咁高，每層咁多住戶，就算只有一半人扔，數目已經好驚人！」他建議當租戶取鎖匙前，可先讓他們填寫表格，決定需要房屋署安裝那些裝置，以免造成無謂浪費。他又建議，可在表格上提供「吉樓」一項，即單位只接駁水電及喉管，但內裡不設任何設施，以便源頭減廢。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片／羅君豪攝）

房委會委員建議先查問、後安裝

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉亦認為，過去有不少新屋邨的鋅盆被丟棄，認為浪費資源。他建議住戶領取鎖匙後，可先問他們是否需要由房署提供的鋅盆，有需要時才為他們安裝，以免浪費公帑。

根據規定，房屋署把公屋單位內提供的各式固定裝置分為甲、乙、 丙三類，公屋大門及廚房門是隔火門，屬於不准許改動的「甲類」；而廁所門則屬於「乙類」，即須事前以書面方式向房屋署提出改動申請。招國偉表示，在新入伙的海達邨，當局會在大門放置晶片，若住戶自行丟棄大門，便能發現來自那一戶，認為具有一定阻嚇性。

根據法例要求，房屋署必須提供公屋住戶屋內基本設施如鋅盤、灶頭、廁所門等，住戶如要拆除，必須先得有關當局批准。因此若改為提供「清水樓」，政府需先修例。現時好些租戶會於收樓後進行裝修，與早期的租戶要求不同，未來將有更多資助房屋落成，房屋署是否應考慮修例，以免有更多浪費？