陳帆：公屋平均住戶人數跌成挑戰　2025/26年起年均供應3.5萬伙

本港公營房屋供應緊張，根據房委會於8月更新的公營房屋建設計劃，在2020/21至2024/25期間，未來五年的供應量合共95,200伙，而整體供應量繼續不達長策目標。 運輸及房屋局局長陳帆今日（17日）發表網誌，指2025/26年度起，估算平均每年約有3.5萬個公營房屋單位，不過大部分仍處於初期規劃及設計階段，發展或有所變動。他又指，公屋單位平均住戶人數下跌，令過去5年個財政年度中，雖有超過6.6萬伙公屋落成，住戶人數僅升6萬。

陳帆指，於2025/26年度起，平均每年約有35000個公營房屋單位。（資料圖片）

公屋平均住戶人數跌一成

運輸及房屋局局長陳帆在網誌中指，隨著人口老化及「少子化」，公屋平均住戶人數下跌成為趨勢，由2006年的公屋平均住戶人數為3人，下跌至2019年的2.7人，減幅為一成。情況導致於2015/16至2019/20年度，雖有6.69萬伙公屋單位落成，居民人數只由約213萬人升至約219萬，增加約6萬人。而因應平均住戶人數下跌，公屋的人均居住面積，亦由2007年3月底的12.2平方米上升至今年3月底的13.4平方米。他說，公屋平均住戶人數持續下降的趨勢將帶來進一步挑戰，若受惠人數維持或增加，需要投入更多資源興建公屋，令公屋單位供不應求的情況變得更嚴峻。

陳帆說，公屋平均住戶人數持續下降的趨勢將帶來進一步挑戰。（資料圖片／盧翊銘攝）

儲物室和空格改建成約100個公屋單位

他指，在2020/21年度起10年期，可興建27.2萬個公營房屋單位，較2018年公布上一個十年期增加了2.4萬個單位，但仍較供應目標欠缺2.9個單位。他指，於2025/26年度及之後預期落成的公營房屋項目，大部分仍處於初期規劃及設計階段，受多項因素影響，發展項目可能有所變動，但按估算平均每年約有3.5萬個公營房屋單位。

他指，政府將現有公共屋邨的一些儲物室和空格改建成公屋單位，現約有100個已完成或正進行改建的公屋單位。此外，房委會靈活善用等待清拆重建的白田邨空置單位，讓公屋申請者盡快上樓。房委會亦試行長者寬敞戶全免租金調遷試驗計劃及參與香港房屋協會經優化的未補價資助出售房屋出租計劃