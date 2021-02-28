租置計劃｜興田邨未補價公屋王賺逾300萬元　補價單位轉手必勁賺

撰文： 盧勁揚 李星燃 最後更新日期： 2021-02-28 12:30

【租置／興田邨／滙景花園】房委會租置計劃名下的巿區屋邨放盤量一向較少，其中位於九龍東觀塘藍田的興田邨是少數呎價較低的公屋盤。興田邨規模較小，因交通較不便利，成為罕見的市區較平的租置公屋盤。該屋邨單位的出售率接近九成，在租置屋邨中屬高水平。 興田邨附近以公屋屋邨為主，最近的私樓盤為藍田站上蓋的滙景花園，兩者價格差距明顯。不過，該屋邨無論未補價還是已補價的單位均放盤量甚少，資料顯示，美田樓1個531呎未補價單位，於2018年初以340萬元成交，成為當時的九龍區公屋王，一手買入的公屋戶住了逾16年勁賺逾300萬。 參加租置計劃的一手業主早年以超低折扣價購入單位，其後單位價值隨樓巿上升，但未補價單位原本僅限綠表資格人士購買，因客源有限令升幅受阻，但政府自2013年起推出俗稱「白居二」的白表居屋第二市場計劃，公屋身價隨即狂飇，升幅拋離私樓。

興田邨是租置計劃中少有的市區平盤，圖為興田邨彩田樓。（Google Maps截圖）

興田邨於1987至88年間入伙，3座樓宇提供2448個單位，截至2019年底，當中約2100個已經出售，未出售的只有約300個，未出售率為12.4%。興田邨是當年發生「26座公屋問題」之中，相關居民的指定接收屋邨。興田邨位於藍田連德道，鄰近將軍澳隧道入口及藍田公園，最近的私人屋苑要數到藍田站上蓋的匯景花園。

以下為興田邨美田樓中層1個未補價單位的成交紀錄▼ ▼ ▼

以下為興田邨彩田樓高層1個已補價單位的成交紀錄▼ ▼ ▼

從成交金額顯示，興田邨無論已補地價還是未補地價單位，每手業主購入後都能轉賺錢，其中美田樓中層的中單位，2018年1月未補地價成交呎價約6403元，實用面積531呎單位以340萬元成交，而同年8月彩田樓高層單位已補地價的成交呎價為8454元，兩者僅相差約三成，不排除是白居二買家或公屋富戶為了能在巿區以較低價買樓上車而購入單位。

興田邨單位放盤量一向極少，《香港01》記者於2021年1月底到中原地產網站搜尋，發現僅得2個單位放盤，其中美田樓實用面積443呎單位，未補地價叫價350萬元，補地價則550萬元；而彩田樓實用面積443呎單位，未補地價叫價290萬元，即2個單位的未補地價呎價叫價分別是7900元和6546元，而已補地價則叫價12415元，已較2018年上升不少。

匯景花園是較為接受興田邨的私人屋苑。（Google Maps截圖）

興田邨附近以公屋及居屋為主，最近的私樓屋苑要數到藍口站的匯景花園甚至是麗港城或裕民坊一帶的舊樓或重建後即將入伙的凱匯。雖然興田邨與上述屋苑的地點有一定距離，但仍有一定參考價值，以下將以匯景花園作參考對比。

匯景花園於1991至1992年間入伙，17幢住宅並提供4110個單位，屬藍田站上蓋住宅物業。匯景花園第7座1個低層537呎於同年1月以698萬成交，平均呎價約為13,000元，另外1個第5座高層537呎單位於2018年8月以855萬轉手，平均呎價約為15,900元。