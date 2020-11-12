教育局曾製短片稱刻甲骨文致烏龜絕種　教師憂犯錯即極刑

嗇色園主辦可立小學一位教師因基於教學嚴重錯誤，被教育局取消教師註冊「釘牌」。教育局列舉該教師的教學錯誤，包括提到「鴉片戰爭是因英國要消滅鴉片」、講述中國四大發明中的造紙術時，將古人研發紙張的目的，歸因為「防止動物絕種」。 不過，根據教育局課程資源組於2009年製作的教學短片，亦提到中國在殷商時期會將重大事情刻在甲骨上，又稱「若是每天都捉烏龜去刻字，那烏龜豈不是很快會絕種？」的疑問，繼而帶出文字載體的變化。 資深中國歷史科老師陳志華認為，若以環保理由解釋造紙術的起源起並不正確，但若作為教學提問，即場向學生帶出正確史實並不無妥。他續指，今次教師因教學出錯被立即「DQ」，引起不少教師的討論及擔心，「係咪一次嚴重出錯就即死，無得翻身？」他期望局方可澄清處分準則，令老師可以釋除疑慮。

教育局發出的新聞稿指，涉事的小學老師在教學出現嚴重錯誤、欠缺擔任教師的能力，以及完全沒有盡責備課，表現並不稱職，因此根據《教育條例》取消其教師註冊。

局方表示，該名教師出現不少教學專業錯誤例子，並舉出其中一個例子，指該老師「在講述中國四大發明中的造紙術時，亦將古人研發紙張的目的，說成是代替龜板、動物骨頭等做記錄以『防止動物絕種』。」局方形容，教師的教學內容明顯有嚴重錯誤，甚至是「無稽之談」。

不過，原來教育局的官方教材亦曾有相類似的歷史描述。教育局課程資源組於2009年製作一條約15分鐘《中國四大發明（上）》教學影片，介紹中國的造紙術、印刷術的演變由來，片中主持人提及當時尚未研發紙張，所以重大事情都會刻在甲骨上，或是鑄在鼎上。不過，主持人提出疑問，「如果每次寫字都要刻在龜甲上，要多少隻烏龜才足夠呢？」、「若是每天都捉烏龜去刻字，那烏龜豈不是很快會絕種」，繼而帶出文字載體的演變。

資深中國歷史科老師陳志華認為，今次教師因教學出錯被立即「DQ」，引起不少教師的討論及擔心，認為教育局應澄清更多細節。（資料圖片）

歷史科老師：教師憂教學犯錯可被即「DQ」

資深中國歷史科老師陳志華認為，中國的書寫工具由甲骨逐步演變至紙張，當中相隔數千年時間，教師可從科技史及文明史角度出發介紹，但若將紙張研發目的歸因於「防止動物絕種」的環保理由，則並不正確，「當時古人都未有呢個概念。」

相反，他認為，若以「防止動物絕種」作為提問，引起學生對造紙術興趣，即時作出糾正則並不無妥；而該短片僅點出頻繁以烏龜刻字，有機會令烏龜絕種的疑問，並未有問題。

他表示，教師在教學上難免會有出錯的時候，例如「口快」講錯歷史事件年份，發現後會向學生作出更正。不過，今次教師因教學出錯被立即「DQ」，引起不少教師的討論及擔心，認為教育局應澄清處分準則，例如涉事教師是否在教學上經常犯錯、教學上嚴重犯錯是否須即時被取資格而「無得翻身」等，令老師可以釋除疑慮。

教育局：涉事教師曾以該短片作申述

教育局其後回覆指，本個案教師提交的申述，曾提及參考了教育電視的內容，惟根據有關電視片段，主持人只是以幽默的口吻說出 「若是每天都捉烏龜去刻字，那烏龜豈不是很快會絕種？」重申這種戲劇性及過場的演繹在電視短片並不罕見。該教育電視並沒有如該教師所言，直指紙張的發明是為了「防止動物絕種」。該教師對相關內容未有仔細理解，胡亂演繹，反映他不但欠缺學科的基本知識和常識，還欠缺理解教材內容的能力。 教育局更指，該教師不能歪曲成為推卸責任，甚至狡辯的理由。

發言人又指，涉事教師以無稽的想法來教導學生，是嚴重的專業過失，反映他完全沒有教授學生的基本能力，教育局不能把學生交給這樣的教師，又相信家長及社會也會贊同。