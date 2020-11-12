可立小學教師遭釘牌　曾涉鴉片戰爭教學爭議　常識科主任收譴責信

嗇色園主辦可立小學有教師在網上教學影片中稱，英國「為消滅鴉片」向中國發動戰爭。教育局今日表示，已於本周取消一名小學教師的教師註冊，因為對方教學「嚴重錯誤、欠缺擔任教師的能力」，亦非出任教員的適合及適當人選。據了解，該老師為可立小學老師。 教育局回覆《香港01》查詢指，該校常識科主任因「疏忽監察」教材，已獲發譴責信。 資助小學校長名譽主席張勇邦表示，對比上次宣道小學教師被「釘牌」的震驚案例，今次這名教師因教學上犯下嚴重大錯，對其處分「並唔感到出奇。」他指，明白教育局「亂世用重典」，須加強管理教師專業操守，但期望懲處可以更為「對等」，非只限於「一張紅牌」，同意教育局修例增加處分選項。

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涉教師曾指鴉片戰爭因英國要消滅鴉片

早於今年四月下旬，網上流出嗇色園主辦可立小學的小二常識科教學影片，片中該名教師形容，「英國發現中國當時好多人吸食煙草，問題相當嚴重，英國為消滅鴉片而發動鴉片戰爭。」校方事後發通告，承認部分內容不正確，已即時作出跟進，並就此致歉。不過，事件仍惹來不少建制派追擊，炮轟該名老師扭曲歷史，要求校方交代教師身份並作出處分。校方於五月初發聲明，指成立獨立調查委會全面檢視及跟進。

事隔約七個月，教育局今日發新聞稿指，本周已向一名小學教師發信，取消其教師註冊。局發方言人表示，該名教師在小學二年級常識科教授多項歷史事件時，内容失實，顛倒是非，不但欠缺學科的基本知識和常識，亦欠缺理解課本或教材內容的能力，嚴重忽略備課的基本責任，「只是輕率地隨意加入個人的胡亂推斷及猜想，甚至以完全無稽的想法來教授知識，在為學生錄製自學課件時，出現錯誤及怪異的旁述。」教育局未有透露被「DQ」教師的身份。

教育局指，可立小學常識科科主任「疏忽監察」教材，已向其獲發譴責信。（資料圖片）

教育局指，有關事件於本年四月曝光，在學校暫停面授課堂期間，該名教師為學生製作自學課件，上載於學校網頁，讓學生在家學習，當中出現不少教學專業錯誤，並提出兩個教例子，形容內容明顯有嚴重錯誤，甚至是「無稽之談。」

（一）在講述英國發動鴉片戰爭的原因時，該名教師指英國當時是「爲了消滅中國内的鴉片而發動鴉片戰爭」 （二）而在講述中國四大發明中的造紙術時，將古人研發紙張的目的，說成是代替龜板、動物骨頭等做記錄以「防止動物絕種」。

教育局亦指，已經過詳細及嚴謹的調查程序，包括審視學校提交的報告及教師向學校的解釋申述，亦給予涉事教師申述機會，而有關教師亦有就此尋求法律顧問的協助。

不過，教育局指經全面考慮蒐集到的資料、個案的性質及嚴重性，認爲該名教師「並不稱職，亦非出任教員的適合及適當人選」，決定根據《教育條例》取消其教師註冊，「以保障學生的福祉、維護教師的專業，以及維持社會大眾對香港教育的信心。」

在對上一次宣道小學教師被「釘牌」事件中，除當事人之外，校長、副校及使用教材的三位教師均遭到處分。（資料圖片）

教育局：常識科主任「疏忽監察」教材 發譴責信

在對上一次宣道小學教師被「釘牌」事件中，除當事人之外，校長、副校及使用教材的三位教師均遭到處分，外界批評教育局處分方式屬「株連」。教育局回覆《香港01》查詢指，涉事教師在上載教材供學生學習前，已將自行製作的教材交給常識科科主任審閱，但資料顯示，該科主任沒有有效監管教材內容，「明顯失職」，須負上「疏忽監察」的責任，已向他發出譴責信。 局方續指，今次個案與前一宗的性質不盡相同，不能直接比較。

嗇色園：老師上個學期離職



嗇色園回覆查詢指，涉及事件的老師已於上個學期離職，現時已不在可立小學任教，又指從新聞報道得悉教育局取消了一名教員的教師註冊，暫時並未掌握更多資訊，故不便置評。

資助小學校長名譽主席張勇邦認為，上次宣道小學教師被「釘牌」的案例震驚學界，有關懲罰不成正比，若以此作比較，今次這名教師因教學上犯下大錯，而被取消教師註冊資格則「並唔感到出奇。」（資料圖片）

張勇邦：對比宣道小學案例 今次教師被「釘牌」不出奇

資助小學校長名譽主席張勇邦表示，暫時未知悉該個案詳情，難以具體評論其教學表現，但根據教育局公布的調查結果，該名教師涉及「竄改史實」作為教學材料，教學上出現嚴重錯誤，「令人難以原諒」。他指，上次宣道小學教師被「釘牌」的案例震驚學界，有關懲罰不成正比，若以此作比較，今次這名教師因教學上犯下大錯，而被取消教師註冊資格則「並唔感到出奇。」

張勇邦表示，明白教育局「亂世用重典」，須加強管理教師專業操守，但期望懲處可以更為「對等」，非只限於「一張紅牌」，故同意局長楊潤雄提出修例，在教師處分上加入停牌、停薪及扣糧的方式等。

他指，過往若學校發現教師在教學上犯下嚴重錯誤，須先經過一系列程序，包括口頭警告及書面警告後，屢勸不改才會解僱教員，由校董會作出決定，並須知會教育局；若局方收到教師投訴作出跟進，則會參考學校調查報告，期望局方日後可以更信任學校，下放更多權力讓學校自行處理。