「蟲塑世界」初中生證大麥蟲食塑膠助降解　口罩都食

新冠肺炎疫情爆發至今，不少市民外賣代替堂食，即棄餐具和器皿製造大量塑膠垃圾，難以分解，破壞生態環境。 有學生關注塑膠垃圾嚴重，落手做實驗研究。五名保良局唐乃勤初中書院的中三學生在助理講師陳嘉儀帶領下，花了近一年時間進行「蟲塑世界」的研究，發現大麥蟲進食發泡膠和保鮮紙，消化後可降解塑膠，最新觀察到牠們甚至會進食口罩。團隊更與城大和教大兩所大學合作，進一步研究分析。

研究在去年年尾開始，由陳嘉儀帶領生物科技研究校隊進行，本來學生不相信有蟲食塑膠，只有一名學生馮永濤按照文獻做實驗，有見麥皮蟲進食塑膠，數天後四名學生加入研究，嘗試讓兩種幼蟲進食三款常見塑膠，包括背心膠袋、保鮮紙和發泡膠，發現大麥蟲亦會降解塑膠。

大麥蟲，別稱超級麥皮蟲和超級麵包蟲，是一種甲蟲，其幼蟲屬寵物飼料，容易在市面上購買。研究發現，每條大麥蟲每天進食0.51毫克保鮮紙，或0.34毫克發泡膠，塑膠經消化後成功降解。陳嘉儀相信背心膠袋太硬，大麥蟲難以進食。

研究反映大麥蟲腸道微生物可降解塑膠，初步成果獲兩間大學垂青，城大化學系協助作分子分析，而教大科學與環境學系則提供化學分析，進一步分析微生物等基因，目的是找出降解塑膠酵素，發展環保技術。

陳嘉儀表示，學生們每隔一天就會為蟲「度高磅重」和收集糞便，在大學進行類似實驗不容易，但大學提供先進技術和設備，互相彌補不足。

相對於麥皮蟲在一周至一個月就會化蛹，大麥蟲只會在和同類隔離七至十日才會化蛹，實驗效果顯着，意味牠們可進食較多塑膠。進食塑膠的大麥蟲仍會化蛹成甲蟲，顯示牠們或不會因食塑膠而受影響，團隊現正嘗試繁殖大麥蟲，最新觀察到牠們甚至會進食口罩。

學生研究過程都有經歷失敗，又因疫情停課和假期暫停研究數次，曾感氣餒，「我哋都有想見啲蟲」，會請老師拍一些蟲的照片予他們看。

陳嘉儀形容這些初中生為「年輕科學家」，具備創意並不怕失敗。曾在大學科研公司和大學工作的她表示，本港缺乏科研人才，冀培育和啟發中學生。學生吳灝謙表示對生物科技有興趣，很高興可於學校進行不同實驗研究，他希望入讀科大，將來從事科研工作。

保良局唐乃勤初中書院校長黃仲奇指，近年學生寧願選擇商科多於科學，但科研具發展潛力，可造福社會，故學校投放資源推行STEM教育，去年成立生物科技實驗室。