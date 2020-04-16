數學天才IQ141　年僅14歲獲理大投資科學金融分析學跳級取錄

港產數學神童葉振延現年僅14歲，他於去年9月獲理工大學破格取錄，入讀該校投資科學及金融分析（榮譽）理學士學位課程一年級，連跳四級。 振延自成長階段不斷越級挑戰；2、3歲時已掌握乘數表「識背、識計」；至小一、小二時，已跳級完成整個小學階段的數學課程；小四應考IGCSE(O-Level)數學科，小五再應考A-level；升讀中學後更獲學校配合，於中學及大學「兩邊走」兼讀上課。 年紀少少已獲大學取錄，對不少人望塵莫及，但對振延而言，他卻認為沒有甚麼特別具挑戰性的事，唯一是將來考慮參與海外交流計劃時，或因年齡問題，要與大學再商討對策。

一、兩歲對大部份人來說，仍在牙牙學語階段，然而成長於五口家的葉振延卻打破了這個「定律」。振延在家中排行第二，對上有一名較他年長五歲的哥哥，對下亦有一名較他年幼五歲的妹妹，三兄妹當中，唯振延極具數學天賦，自他一歲起，父母便發現他對數字特別敏感。

兩、三歲「識背、識計」乘數表

振延的父母憶述，當振延兩、三歲時，正值哥哥學習乘數表的時期，豈料父母在家中為哥哥張貼乘數表時，年幼的振延竟能完全掌握「識背、識計」，眼前狀況父母遂安排振延於升讀小學前，預先學習小學數學課程，加以栽培亦及早適應。

葉振延（左）於保良局唐乃勤初中書院完成中二後，破格獲理大取錄。右為唐乃勤初中書院校長黃仲奇。(受訪者提供)

小一、二已完成整個小學數學課程

豈料升讀小學後，振延更如魚得水。小一及小二時期間，他已完成整個小學階段的數學課程；父母遂嘗試安排振延提早學習中學的數學課程，起初只期望他升讀中學後，能更輕鬆掌握有關的數學原理，但振延的天賦卻讓他能應付自如。

他於小四時應考IGCSE (O Level)數學科，豈料當年已取得B級成績；至小五、小六又應考A-Level數學科，更考獲C級成績。

中一已獲理大有條件取錄

振延於升讀中學後於中一時，再次挑戰A-Level數學科，取得A級佳績，當時已獲香港理工大學有條件取錄。及後升讀中二便應考A-Level進階純數科及物理科，分別取得A*及C級成績，最終於2019年以14歲之齡入讀香港理工大學投資科學及金融分析（榮譽）理學士課程。

年僅14歲的葉振延（右二)現就讀香港理工大學投資科學及金融分析（榮譽）理學士學位課程一年級。(受訪者提供)

初中時已於理大兼讀課程

事實上，他於正式獲取錄時，已於理大修讀兼讀課程。他曾就讀的唐乃勤初中書院校長黃仲奇表示，校方因此而彈性處理振延的考勤、功課、測考及上課時間安排，如他當天需要到大學上課或要為公開試作準備，校方會批准他請假，不用他辛苦即日「兩邊走」；校方亦支持振延分階段應考公開試不同科目，避免他一次過應考多科，以致壓力大增。

上課時曾協助老師解說

然而，振延除了獲得校方的協助外，亦有回饋；由於學校數學科採取分班分組教學，以照顧學生的不同學習需要，而振延屬全級能力最高的組別，因此老師會安排更高階的挑戰題給他，同時亦會安排他擔任小老師協助組內其他同學，或由老師出題，讓振延從學生角度作解說，以協助其他同學理解。

年僅14歲已入讀香港理工大學投資科學及金融分析（榮譽）理學士學位課程，對振延沒有太多實質困難，更形容大學生活愉快、能適應，甚至於課堂內外皆能與同學們打成一片。對於前路，他希望能完成碩士及博士課程，再海外修讀博士後課程。

然而，眼前卻有一問題或對他做成挑戰，振延坦言一旦考慮將來參與海外交流，振延卻擔心年齡或構成問題，要與大學再商討有關其年齡帶來的問題。