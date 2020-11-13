新冠肺炎｜陳肇始：強制檢測研究已近尾聲　行會通過後會適時公布

本港新冠肺炎本地個案近日有上升趨勢，立法會衞生事務委員會今日（13日）召開議，有議員質疑本地的疫情是否源於輸入個案，更有議員把矛頭直指豁免檢疫的人士。 今次是民主派「總辭」後首次召開衞生事務委員會，多名建制派議員批評政府不推行全民強制檢測，迴避問題，而食物及衞生局局長陳肇始表示，當局正研究強制檢測的法例，有關工作已接近尾聲，當法例框架在行會通過後，會適時公布。

陳肇始表示，當局正研究強制檢測的法例，有關工作已接近尾聲，當法例框架在行會通過後，會適時公布。(資料圖片／歐嘉樂攝)

陳肇始稱，近日個案有上升趨勢，或因市民有抗疫疲勞、「檢測可能遲咗」，出現反彈，如有鬆懈就會有第四波疫情，可能更嚴竣，政府有可能收緊防疫措施。

田北辰指不能理解甚麼是深喉唾液

立法會議員田北辰指本地個案增多，令他感到憂慮及憤怒，他相信個案源於輸入個案把病毒傳入香港。他稱，一名朋友抵港後被要求做深喉唾液測試，但並不能理解甚麼是深喉唾液，「佢連深喉係咩都唔知，驗到啲咩？點解高風險地方返嚟都係深喉唾液？人人都識？我自己吐過，我都唔知係深喉定淺喉！」

他認為政府應為入境者提供拭子樣本的檢測。衞生署衞生防護中心總監黃加慶回應指，深喉唾液測試靈敏度與拭子相若，專家也認同這個檢測方式。

黃加慶回應指，深喉唾液測試靈敏度與拭子相若，專家也認同這個檢測方式。 （資料圖片／羅國輝攝）

陳肇始稱，從內地經陸路入境香港約有30萬人，當中無一人確診，葉劉淑儀就指出早前一名從內地偷渡來港的性工作者正是確診者。

多名議員批政府針對入境者及豁免檢疫者措施有不足

陳克勤引述消息指，最新有確診者經近日在大埔的社區篩查計劃驗出陽性，多名議員認為本地再現疫情，或與輸入個案有關，批評政府針對入境者及豁免檢疫者的措施有不足，入境者也可能透過接觸到酒店職員而把病毒在本地傳開。陳肇始亦承認，現時入境者若不足18歲，不可獨自住在酒店房間，會由家長陪同，但強調家長不可離開房間。

葛珮帆稱政府應用更強硬的手段「清零」，建議推行強制檢測。 （資料圖片／梁鵬威攝）

今次是民主派「總辭」後首次召開衞生事務委員會，多名建制派議員施壓，要求政府推行全民強制檢測，葛珮帆稱政府應用更強硬的手段「清零」，「而非與病毒共存，輸入、豁免都出事，應要更加強硬、嚴謹」，陳肇始回覆稱，在疫苗出現前這場是持久戰，「但我哋同病毒勢不兩立，一定要消滅佢。」

黃定光批評政府「張弛無道」，希望政府更果斷及強硬，「用行政方式停一段時間先，清咗零，重新起步，好過日日睇住疫情，擔驚受怕。」陳肇始稱檢測十分重要，但不是唯一的抗疫措施，追蹤等工作都十分重要。

▼大埔區新冠肺炎疫情▼

陳肇始又指，當局正研究強制檢測的法例，有關工作已接近尾聲，當法例框架在行會通過後，會適時公布。

另外，根據當局提交予立法會的文件，政府正於鄰近亞博約三公頃的土地上，興建一間符合香港法例法規及樓高兩層的臨時醫院，提供可容納820病床的負氣壓病房，預計可於明年1月或之前完成。