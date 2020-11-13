可立小學教師遭釘牌　校長稱個別事件　「個別人士」已約滿離職

嗇色園主辦可立小學一名教師因涉教錯小二常識科的鴉片戰爭內容，遭教育局「釘牌」，終身失去教席。同校負責審閱教材的科主任亦收譴責信。 校長吳樹東今日回覆查詢表示，不便評論事件，亦指「個別人士」已約滿離職。吳形容，今次屬「個別事件」，校方已全面跟進及落實調查委員會的改善建議，制定更嚴緊的校內審視網上教材機制、優化對老師的教學監察及支援制度，以更謹慎的態度維繫教學專業，確保學生能夠接收正確的知識。

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嗇色園主辦可立小學校長吳樹東回覆查詢表示，就教育局新聞公佈取消一名教員的教師註冊一事，校方暫時未收到更多資訊，對此不便評論。

早於今年四月下旬，網上流出可立小學的小二常識科教學影片，片中有教師旁述，「英國為了消滅鴉片發動了鴉片戰爭。」

吳樹東指，校董會已於早前完成調查及向教育局遞交調查報告。由於報告內容涉及個人私隱，而「個別人士」亦已約滿離職，校方不便作出任何回應。

吳又指，今次網上教材事件屬「個別事件」，校方致力防止同類事件再次發生，已全面跟進及落實調查委員會的改善建議，制定更嚴緊的校內審視網上教材機制、優化對老師的教學監察及支援制度，以更謹慎的態度維繫教學專業，確保學生能夠接收正確的知識。