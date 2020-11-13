可立小學教師被除牌　有家長憂慮教學「歪曲歷史」會多留意功課

嗇色園主辦可立小學有教師被教育局以嚴重教學錯誤為由，取消其教師資格。有家長表示，女兒曾被該老師授課，直言對事件感擔心，憂慮教學「歪曲歷史」，但就不評論教育局取消教師註冊的做法，相信教育局有一套準則，日後亦會多加留意女兒功課及上課的教學內容。亦都有家長認為當局相關做法對該老師不公平，但都「冇辦法」，又稱支持該名教師。

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嗇色園主辦可立小學有教師被取消教師註冊，涉事老師在網上教學影片中稱，英國「為消滅鴉片」向中國發動戰爭。教育局表示，由於該老師教學「嚴重錯誤、欠缺擔任教師的能力」，以及完全沒有盡其基本責任備課，根據《教育條例》取消其教師註冊。

有就讀小五的學生透露，曾涉事教師「好好人」，為人幽默經常跟學生說笑。（曾凱欣攝）

從新聞得悉事件 有家長認為做法不公平

兒子就讀三年班的鄭先生指，從新聞得悉事件，但認為做法並不公平，但亦「冇辦法」，「宜家香港係咁㗎喇」，又稱支持該名老師。

有就讀小五的學生形容，該老師「好好人」，為人幽默經常跟學生說笑。（林頌華攝）

有就讀小五的學生透露，曾被涉事老師曾教授其英文科，但就「冇（被他）教過常識」，又形容該老師「好好人」，為人幽默經常跟學生說笑。

郭女士認為，若涉事教師的教學對學生造成影響，教育局做法屬恰當。（林頌華攝）

家長稱做法能該 郭女士：對學生有影響唔好

子女就讀一年級的郭女士認為，若涉事教師的教學對學生造成影響，教育局做法屬恰當，「對學生有影響唔好」。被問到該名教師的教學內容，她就指由於不是當事人，故不太清楚，亦不認識該名老師。

嗇色園主辦可立小學有教師被教育局以嚴重教學錯誤為由，取消其教師資格。（羅君豪攝）

女兒曾被涉事教師授常識科 家長：梗係擔心

事件早於今年四月下旬披露，女兒就讀小四的謝女士透露，女兒曾被該老師教授常識科，數月前從新聞得知事件後，亦曾問及女兒相關史事，但未見有她的說法與史實有偏差。被問到涉事老師的為人，謝女士就指「其實唔係好知邊個老師」，日常只會接送女兒上學、放學，較少與老師接觸。

女兒就讀小四的謝女士直言對事件感擔心，日後會多加留意女兒功課及上課的教學內容。（林頌華攝）

她亦直言對事件感擔心，「梗係擔心啦，驚歪曲歷史」，但就不評論教育局取消教師註冊的做法，相信教育局有一套準則。她提到，日後亦會多加留意女兒功課及上課的教學內容，不過認為難以逐一檢查，但認為「呢間學校好好」，「可能係個別老師」，強調事件並不會她影響對學校的觀感。