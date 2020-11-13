天星小輪遇疫重創　第三季客量按年跌六成　加強防疫吸本地客

天星小輪有限公司今日（13日）宣布，為旗下所有船隻、以及尖沙咀、中環及灣仔碼頭範圍及設施塗噴有效期達一年的量子光觸媒防護塗層。天星小輪有限公司總經理何龍偉表示，天星小輪今年第三季載客量比去年同期下跌近六成，虧蝕預計將遠超去年的450萬元。何龍偉稱，內地客與本地客市場不同，吸引本地客參與本地遊對天星小輪而言是新事物，會更加努力宣傳，吸引顧客。

何龍偉表示，天星小輪今年第三季載客量比去年同期下跌近六成，虧蝕預計將遠超去年的450萬元，面臨龐大的財政壓力。 (黃穎津攝)

天星小輪總經理：吸引本地遊客參與本地遊對天星小輪而言是新嘗試

天星小輪有限公司總經理何龍偉表示，天星小輪今年第三季客量，較去年同期跌近六成，10月疫情稍趨緩和，客量亦比正常時期跌近四至五成。他又指，去年航線已錄得450萬元虧蝕，即使今年尚未完結，他預期即使在政府紓困措施援助下，今年虧蝕情況亦將遠超去年水平，面對龐大財政壓力。



被問及上月復航「天星海港遊」反應平平，何龍偉稱，上月約有數百名客人參與，而本地客與內地客市場不同，吸引本地遊客參與本地遊，對天星小輪而言是新事物，會繼續加強宣傳，為市民提供更多出遊選擇。他表示，天星小輪會持續改善衛生及防疫措施，為市民及旅客提供可靠渡輪服務。

陳帆呼籲，目前疫情嚴峻，市民要做好個人防疫措施，如勤洗手、戴口罩等，望在共同努力之下，疫情能盡快被控制，回復正常生活。(黃穎津攝)

天星渡輪及碼頭全面塗噴光觸媒塗層

新冠疫情持續，天星小輪有限公司今日宣布，為旗下所有船隻、以及尖沙咀、中環及灣仔碼頭範圍及設施，包括售票機、入閘機、升降機、扶手、座椅、洗手間、海港遊候船區、員工休息室、及其他後勤工作區等，塗噴有效期達一年的量子光觸媒防護塗層。

運輸及房屋局局長陳帆指，感謝航運界、航空界、跨境交通界等界別的堅持，以航運、空運保持香港和世界聯繫，保障香港生活物資。他又向市民呼籲，目前疫情嚴峻，市民要做好個人防疫措施，如勤洗手、戴口罩等，望在共同努力之下，疫情能盡快被控制，回復正常生活。

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