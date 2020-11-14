美酒佳餚巡禮｜首場網上拍賣會今舉行　3公升澳洲紅酒底價僅10元

今年旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」在本月11日至12月15日舉行，因應疫情，線上線下均有活動，香港酒業總商會主辦的2020葡萄酒及烈酒網上拍賣會是其中之一。 拍賣會今天（14日）早上9時開始，以四個主題分四星期進行。超過300件拍賣品來自各國，涵蓋日常餐酒至收藏珍品，甚至有古董酒具，最低起拍價為10元一支3公升的澳洲產紅酒。

最低起拍價為10元一支3公升的澳洲產紅酒Eucalyptus Ridge Reserve Cabernet Sauvignon 2011，市價為1,380元。

澳洲產紅酒Eucalyptus Ridge Reserve Cabernet Sauvignon 2011底價為10元，預計成交價為1,380元。

拍賣會的四個主題包括「風韻猶存」，「實惠樂趣」和「一擊即中」閃拍，「華麗烈酒天地」，以及「尋找隱藏的寶物」，分四個星期進行。每一節拍賣為期七天。競投者在拍賣平台輸入對拍賣品的上限競投價格後，系統自動由底價開始逐級競投，每口價由250元至500元不等，當有人出更高價就會收到系統通知，可提高上限。如無人競投，參與者最低可以底價成交。

▼四個網上拍賣會 估計價格最高和最低的5枝酒和酒具▼

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香港酒業總商會副會長王姿潞表示，拍賣會平時在拍賣行舉行，買家和賣家均要支付約兩成佣金，是次全港市民均可免佣參與，希望可向大眾推介美酒，讓愛好者在這個平台找到具收藏價值的酒。

有部分酒類經亞洲首名獲TCM資格楊卓鏗鑑證。（陳家怡攝）

第一節「風韻猶存」拍賣會的酒齡至少15年或以上，有部分酒類經亞洲首名獲TCM資格楊卓鏗鑑證。此環節最早一支酒為1918年產於法國的Chateau d'Yquem，此酒現時的市價約為3萬至3.75萬元；另外一支3公升的1990年Chateau d'Yquem，又稱為滴滴金。

第一節「風韻猶存」拍賣的酒齡至少15年或以上，此環節最早一支酒為1918年產於法國的Chateau d'Yquem，此酒現時的市價約為3萬至3.75萬元。（網上截圖）

▼第一節「風韻猶存」拍賣會 拍賣底價最高的十枝佳釀▼

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在第二節的「實惠樂趣」和「一擊即中」閃拍，則以鬥快出價為拍賣原則，首個出價而價高者即可獲得拍品。底價是市價的六至七折，當中4件拍品名為寰宇精選，各有來自10個國家的12支酒。

另外，「華麗烈酒天地」有拍賣限量單一木桶日本威士忌。而「尋找隱藏的寶物」中則有珍罕的佳釀，包括最低底價為10元一支3公升的澳洲產紅酒Eucalyptus Ridge Reserve Cabernet Sauvignon 2011。

香港酒業總商會會長蘇又萍（右二）表示，商會因為疫情今年難以辦巡展。（陳家怡攝）

第一節「風韻猶存」拍賣的一支3公升的1990年Chateau d'Yquem（右二），又稱為滴滴金。（陳家怡攝）

商會第一次在舉辦網上拍賣，香港酒業總商會會長蘇又萍表示，商會因為疫情今年難以辦巡展，零售銷量下跌，入口酒類金額跌了六成。反而本地的跌幅不多，主要做中港生意的損失多達九成，越來越多內地有舉辦酒展，故轉口持續下跌。

市民可瀏覽拍賣會目錄，而競投者需要在拍賣平台登記用戶，填寫姓名和信用卡等個人資料資料，過程僅需一至兩分鐘。網上拍賣會由今天起至12月11日結束。