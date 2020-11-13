古洞北及粉嶺北擬建公營房屋　涉逾1.5萬伙單位　最快2026年落成

根據房委會最新的公屋輪候冊數字，一般申請者平均輪候時間升至5.6年高位。房委會擬分別於古洞北第19區及粉嶺北第15區興建公營房屋，料共可提供1.53萬伙單位，共可容納3.8萬人，最快可於2026年落成。

房委會擬於古洞北第19區發展公營房屋項目，選址鄰近港鐵擬建古洞北站，旁邊亦擬建公眾街市。地盤總面積約6.32公頃，料可建9座住宅樓宇，約可提供9200個公營房屋單位，可容納2.3萬人。項目內包括長者地區中心、長者日間護理中心及幼兒中心等社福設施。此外，項目亦會提供幼稚園。土木工程拓展署正為古洞北區進行前期地盤平整和基礎設施工程， 預計於2022年至2024年分階段完成地盤平整，而預計公營房屋發展工程於2022年至2024年展開，並於2026年至2028年分階段落成。

粉嶺北第15區東公營房屋發展項目鄰近原有的馬屎埔村。（資料圖片／高仲明攝）

房委會亦擬於粉嶺北第15區東發展公營房屋，地盤位置毗鄰梧桐河，亦鄰近原有的馬屎埔村，附近為私樓屋苑帝庭軒。地盤總面積為4.54公頃，將興建6座住宅樓宇，料可提供6100伙公營房屋單位，容納約1.5萬人。項目將設有2所150個床位的安老院舍及長者日間護理中心。土木工程拓展署正為粉嶺北區進行前期地盤平整和基礎設施工程，預計在2022年分階段完成地盤平整。公營房屋發展工程料於2022年展開，並於2026年至2027年分階段落成。