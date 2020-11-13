逾八成人反對「區域合作」深度減碳措施　李國章指不應帶入政治

可持續發展委員會去年中就本港「長遠減碳策略」諮詢公眾，延遲近一年諮詢結果今日（13日）終於出爐。 在諮詢期內，已有不少聲音反對從內地輸入更多核電或再生能源的「區域合作」建議。報告指出，公眾意見表明抗拒從內地輸入低碳能源，惟報告補充「其中有些摻雜了當時反內地的情緒」。可持續發展委員會主席李國章認為，不應把政治與減碳掛鉤，涉及內地的事就不做。 委員會轄下策略工作小組主席黃煥忠強調，安全、穩定、環保及價錢合理能源是考慮因素，並提出方向性建議，而非實際提出要向某一國家或地區買電。

無論是個人、公司或機構，超過8成人表示「不支持」深度減碳措施 (包括實踐低碳生活模式、提升能源效益，以及透過更緊密的區域合作增加燃料組合中零碳能源的比例等) 。（報告截圖）

長遠減碳策略諮詢文件曾引起爭議，例如綑綁式問及是否支持實踐低碳生活、提升能源效益，以及透過更緊密的區域合作增加燃料組合中零碳能源的比例等，以符合《巴黎協定》的目標。問卷設計一度令公眾憂慮，若選擇「支持」，變相一併支持從內地輸入更多包括可再生能源及或核電。

報告委託香港大學社會科學研究中心撰寫，報告提及，在發電的區域合作方面，有相當公眾意見表示，抗拒從內地輸入低碳能源，但報告同時指出「其中有些摻雜了當時反內地的情緒」，但亦有關注內地核電的成本和安全性。此外，有意見強烈支持在本港生產，而非輸入可再生能源，如太陽能、風能或潮汐能等。

可持續發展委員會去年中就本港「長遠減碳策略」諮詢公眾，延遲近一年諮詢結果今日才出爐。（勞敏儀攝）

李國章指不應把減碳及政治掛鉤

記者會上，出席的可持續發展委員會代表，多次以沒有準備相關數據等理由，未正面回應上述問題，是否收到大量公眾反對意見。李國章指出，「9成以上市民支持減碳」，但對於採取的方法則有不同意見，強調「不應該加入政治，因為是中國，就應該或不應該有接觸」。

翻查諮詢報告資料，無論是個人、公司或機構受訪者，均有超過8成受訪者表示「不支持」包含區域合作的深度減碳措施，並承認「深度減碳措施」支持度非十分高，而「透過更緊密的區域合作，增加燃料組合中「零碳能源的比例」的選項，更只獲8至12%的支持。

對於區域合作，黃煥忠表示，本港不能生產燃料，只能購買，而買電的主要考慮是安全、穩定、環保及合理價錢，但不只是向單一國家或地區購買，而是綜合不同地區形勢、產生的能源表現再作決定，不會完全排除中國。他解釋，中國在氫氣供應位列全球首位，「如果中國產生的氫能，達到世界標準、國際要求，都可以考慮。我們不會排除某些國家，亦不會因為是中國，只買中國，不買其他國家」。

報告遲近一年才發布

黃煥忠表示，公眾諮詢共收到7.1萬份個人意見、52份團體或公司意見書，以及超過5,000份請願信，為近10年最多，遠超預期，反映社會高度關注。黃又認為，受去年社會運動及今年疫情影響，加上收到太多公眾意見，工作量太大需時處理，強調不是拖延報告，希望最終帶出清晰目標。

林超英早前辭去可持續發展委員會「長遠減碳策略支援小組」召集人一職，李國章指可能對方心急，想做很多事情，由於要依規矩處理，對方有少少不高興。（資料圖片/政府新聞處）

回應林超英辭職 李國章：佢有少少不高興

前天文台台長林超英早前辭去可持續發展委員會「長遠減碳策略支援小組」召集人一職，林曾批評，小組開會少及無足夠討論空間，而委員亦遲遲未獲悉公眾諮詢結果。

李國章回應指，林超英在任時，提供很多寶貴意見，但可能較心急、想做的事情亦很多，無奈要跟規矩辦事，令其有少許不高興，但強調林是認同今次報告。

委員會又訂出，在2050年或之前，逐步邁向淨零碳排放的長遠願景，同時提出55項短中長期建議，例如鼓勵市民重用回收物資、增加應用電動車等。李國章表示，今次諮詢是由下而上、持份者為本的公眾參與，讓市民了解碳排放影響，認為要達至2050年或之前逐步邁向淨零碳排放不容易，但考慮市民期望及實際情況，本港有條件制定更進取目標。委員會今日會把報告提交環境局，希望政府採納委員會建議。

環境局局長黃錦星表示，委員會提出一個長遠願景和6個總體目標，引領香港長遠減碳策略的發展，共闡述涵蓋8個主要範疇的55項建議。報告內容非常豐富及全面，政府會仔細考慮報告的各項建議並在稍後作出詳細回應。