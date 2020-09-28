否認環保塔利班　林超英指減碳為「收尾數十年」　倡訂零碳目標

每逢夏季，前天文台台長林超英總會分享多年堅持不開冷氣的「抗熱」秘訣，他形容出汗非罪惡，一把USB小風扇足以應對盛夏，開冷氣更是「飲鴆止渴」，漠視背後衍生的氣候變化問題。 林超英接受《香港01》訪問時，重申自己絕非「環保塔利班」，不會事事要求人人仿傚，但全球暖化下市民只要稍加注意，已感覺失去冬天。若維持「熱些開冷氣、冷些開暖氣」的生活方式，這位前台長只能給予一句忠告，「小心收尾數十年」。 環境局轄下可持續發展委員會，去年就制定長遠減碳策略收集公眾意見，諮詢結束一年，卻未見結果及建議。林超英身兼長遠減碳策略支援小組召集人，提及時也勞氣地指，「我都想知，等了數個月也見不到（結果）」，促港府盡快訂立2050年零碳排放目標。

林超英擔任天文台台長時預測，2020至2029年期間，其中一年有機會出現全年沒有一天最低氣溫低於攝氏12度。（李澤彤攝）

林超英2009年退休，離開天文台已11年。他當年在任天文台台長時曾預測，2020至2029年這10年間，其中1年有機會出現全年沒有一天最低氣溫低於攝氏12度（以天文台總部溫度計算）情況。該預言在去年已幾近成真，去年全年寒冷天氣日數只有一天，是天文台有紀錄以來最少的一年。

港人或許感覺香港失去冬天，林超英發現榕樹在12月及1月仍在冒出新綠葉；今年7月的熱夜（即全日最低氣溫達攝氏28度或以上）數目多達21天，截至上月今年已錄得46日熱夜，超出天文台推算。暖化速度快得無法想像，天文台推算到2051至2060年，每年熱夜數目增至81日，或許會更早出現。

暖化問題令劏房戶、窮人當災

林超英無奈說，暖化問題都是劏房戶、窮人當災，「熱、焗、濕」環境容易滋生病菌。他警告氣候變化問題，並非單純「天氣熱啲、打風強啲」，其實亦會增加人類患上心血管及呼吸系統疾病風險。氣候變化亦直接影響糧食供應，他憂慮未來糧食未必有錢就能買到，就如今次疫情下市民曾陷口罩荒。

本港今年迎來有紀錄以來最熱的夏天，林超英在家中未有破戒，堅拒開冷氣，他在Facebook轉載別人不開冷氣10年的文章時，意外引來一班同路人，留言分享用風扇代替冷氣的好處。不過政府的電費補貼「惠民」政策，讓不少人靠開冷氣消暑，林形容相關補貼是錯誤政策，只會刺激用電。他建議，政府調整政策，在保障所有人有免費電力供應額後，由用電多的人付款提供補貼。

林超英在夏日靠風扇消暑，形容出汗非罪惡，開冷氣是「飲鴆止渴」。（李澤彤攝）

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長遠減碳策略諮詢完結一年未見報告

可持續發展委員會去年6月至9月，曾就制定香港的長遠減碳策略收集公眾意見，政府目標在今年或以前制定到2050年的長遠減碳策略。惟諮詢早已完成，至今未見任何報告。林超英表示，「我都想知（原因），等了數個月也見不到（結果）。連意見書也看不得，我不知道他們在做什麼！」去年長遠減碳策略公眾諮詢期間，問卷曾被批評問法含糊，他也承認在諮詢前不久才收到問卷，但已不能修改，認為問題設計不理想，難反映市民意見。

林超英認為，港府要盡快確立2050年香港零碳排放目標，訂立路線圖，形容氫氣燃料時代已來臨。當多國正制訂氫氣能源策略，借助掌握綠色氫氣供應，鞏固國際航空和航運中心地位。至於香港？林超英則語帶勞氣說，港府對於能源問題的目光，仍停留在天然氣，對引入氫氣仍遲疑觀望，遲遲不願負上將碳排放歸零的重任。

環境局回覆指，現正分析長遠減碳策略公眾諮詢結果和擬備報告，政府會參考委員會的建議，制定至2050年的氣候行動藍圖。發言人表示，本港受制於地理環境，若沒有技術上的大突破，本地可以實現的可再生能源潛力相當有限；要達致《巴黎協定》低於攝氏2度的長遠減碳目標，區域合作是一個必需要認真考慮方法，現時政府對所有方案持開放態度。