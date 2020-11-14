全港首個混凝土組裝合成公營房屋項目　「東涌99」明年動工　

建築界近年積極推「組裝合成」方法建屋，將預製組件運到工地裝嵌，加快興建程序及時間。運輸及房屋局局長陳帆今日（14日）發表網誌，談及首個以組裝合成方式建造的公營房屋項目，「東涌第99區公營房屋發展項目」 (東涌99)，將於明年起動工，料於2024年落成，項目將興建一幢共12層高、設240單位的大廈。 陳帆透露，房委會之後會對「東涌99」進行全面成本效益分析，評估該建築方法的好處，繼續探索提高預製率的機會，將來在更多適合項目使用「組裝合成」方式建築。

香港建造業面對人手短缺和工人老化等問題，房委會近年傾向使用更多預製組件，以組裝合成法增加房屋供應。

陳帆今日發表網誌，談及香港使用預製組件的歷史。他憶述，60年代起，房委會已在16層高的屋邨採用預製組件，至90年代，公屋項目開始採用預製外牆、樓梯和半預製樓板等組件。至2002年葵涌工廠大廈重建項目，引進新型預製組件組合建築法，由平面走向立體，採用預製結構牆、立體預製浴室及廚房。其後連露台、垃圾槽、地面和天台水箱、天台護牆及天台機房外牆等亦轉用預製組件。

港府今年公布選定「東涌99」，一幢12層高、設240單位的住宅大廈，作為香港首批採用混凝土組裝合成建造公營房屋的先導項目。陳帆解釋，全港首個組合社會房屋「南昌220」的89個單位，採用鋼結構組裝合成興建，由開始至取得俗稱「入伙紙」的佔用許可證，前後只需8個月。故政府打算在「東涌99」試行混凝土組裝合成。他說，「東涌99」位於新填海區，土地較平坦寬闊，相鄰空地可作組件交付、現場安裝及暫存等，料項目明年開始、2024年完成。

陳帆指，房委會之後會對「東涌99」進行全面成本效益分析，評估建築法帶來的好處，繼續探索提高預製率的機會，期望持續深入研究及評估，可在更多適合項目使用組裝合成建築法。