確診大廈食肆｜香港寬頻職員傳染期訪多餐廳　台灣麵、雲貴軒上榜

本港新冠肺炎疫情反彈，衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，本地個案散落在全港各區。一名香港寬頻42歲男職員（第5427宗個案）曾於傳染期內光顧7間餐廳，包括太子元朗冰室、光輝圍雲貴軒米線專門店、九展台灣麵等。而一名63歲復康巴士司機（第5419宗個案）曾到過旺角MOKO新世紀廣場百樂潮州酒樓。

患者曾到過旺角MOKO新世紀廣場百樂潮州酒樓。（百樂潮州酒樓Facebook專頁圖片）

本港今日新增23宗確診個案。本地個案方面，有4名患者是的士司機。77歲老翁（第5409宗個案）居於深水埗海麗邨海暉樓；69歲男子（第5420宗個案）住在上水安盛苑，兩人均未有暴露其他行蹤。

一名68歲男子（第5417宗個案）住在元朗壆圍村，曾於11月3日到訪金鐘統一中心。

一名47歲男子（第5418宗個案）居於沙田銀禧花園6座，曾在11月8日到過同區的禾輋邨民禾樓。

另外，一名63歲男子（第5419宗個案）為復康巴士司機，曾接載學生。他住在西營盤翠景閣，曾於11月7日分別到過旺角MOKO新世紀廣場百樂潮州酒樓，以及薄扶林道鴻興茶餐廳。

一名香港寬頻42歲男職員（第5427宗個案）住在青龍頭豪景花園8座，在九龍灣國際展貿中心上班。

患者曾於傳染期內光顧7間餐廳及2個商場，地址遍及全港各區。他曾於11月7日到過大角咀埃華街金沙茶餐廳，以及大角咀西九匯；於8日到過太子元朗冰室；於9日光顧屯門啟豐商場小桃園餐廳小廚，以及觀塘信和工商中心祥和食堂，同日赴葵涌邨葵涌商場；再於10日到過光輝圍雲貴軒米線專門店及葵涌商場街市；於11日到過九龍灣九展台灣麵及信和工商中心信和食堂。

患者曾到過九展台灣麵。（台灣麵Facebook圖片）

輸入個案方面，有4名患者曾暫住酒店。從英國抵港的23歲女患者曾住西環ONE · EIGHT · ONE 酒店；由美國到港的49歲男機師（第5425宗個案）曾入住赤鱲角香港天際萬豪酒店；從土耳其抵港的60歲男子（第5426宗個案）曾入住銅鑼灣香港銅鑼灣皇冠假日酒店Crowne ；由德國到港的22歲男子（第5429宗個案）曾住在灣仔香港萬麗海景酒店。