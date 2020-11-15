人大DQ｜張建宗稱非排除異己：任何質疑無法律根據的批評都是謬誤

人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，港府之後禠奪4名民主派議員資格，觸發15名民主派議員總辭。 政務司司長張建宗今日（15日）發表網誌形容，失去資格的是依法認定「不擁護《基本法》、不效忠特區」的4名議員；又指全國人大常委會的決定合憲、合法、合理，份屬「理所當然」，又指其決定具有堅實的法律基礎，權威性是「無庸置疑」，更直言：「任何質疑決定無法律根據的批評都是謬誤言論。」

2020年11月11日，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌即時喪失立法會議員資格，四人步出會議廳見記者。（梁鵬威攝）

張建宗說，全國人民代表大會是最高國家權力機關，而全國人大常委會是這個最高權力機關的常設機關，有權解釋《基本法》和監督《基本法》的實施，亦有權對《基本法》在實施過程中遇到的憲制性問題依法作出處理，故指全國人大常委會完全符合《基本法》的相關規定，並是為香港撥亂反正的必要之舉。

他強調，香港特區是中國不可分割的一部分，而立法會是香港特區的立法機關，故立法會議員擁護《基本法》和效忠香港特區，實屬天經地義。

絕非排除異己 決定是針對涉危害國家安全

張建宗指出，今次全國人大常委會的決定是針對涉及危害國家安全、尋求外國或境外勢力干預特區事務等行為，形容絕非排除異己，亦非容不下不同聲音或政治打壓。

他說，今次失去資格的是依法認定「不擁護《基本法》、不效忠特區」的4名議員，而並非全體非建制派議員。他批評，選擇辭職的非建制派議員，放棄在立法會監察政府的職能及發聲的機會，形容是「不智及不負責任」的做法，又指他們的辭職不會影響立法會繼續正常運作。

民主倒退是「歪理」

張表示，有人「慣性」打着民主、人權、自由的旗號，甚至說出民主倒退，又指有人說出「一國兩制終結」和「一國一制開始」等是「歪理」。他批評，這些人顛倒是非黑白，肆意抹黑和惡意攻擊國家，「藉機惡意破壞和挑撥港人對國家的感情，企圖昭然若揭，這些人不會得逞。」