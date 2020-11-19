搵工轉工注意！預錄式面試成僱主新寵　求職者性格比薪酬期望重要

新冠肺炎疫情持續未完，不少公司都實施在家工作（work from home, WFH），盡量遙距辦公，減少疫情蔓延。對於求職者來說，網上面試也成了新常態，除了常用的實時視像軟件ZOOM之外，預錄式面試（Pre-recorded interview）也成了香港僱主的新寵，求職者無需和HR商定時間見面，只需回答提前錄好的問題，便可以完成面試。 失業率維持6.4%，JobsDB香港區行政總裁仇崑石認為轉工或搵工者不用太灰心，反而留意新的面試趨勢對求職者亦是挑戰，如何透過網上面試展示自己從而獲得僱主青睞，當中亦有不少小技巧。他又指，數碼轉型多年，除了相關工作經驗外，僱主對求職者的性格和態度甚至比薪酬期望更重要，「因為相信這些求職者磨合期較短，能和團隊展現較強的合作性，所以提升軟技能可以增加受聘機會。」 至於，應屆畢業生仇崑石指並非沒有機會，除了不斷學習累積經驗外，亦要發覺自己的亮點，有積極的態度或以新思維融入原有企業文化的創造力，增加受聘機會。

預錄式面試在國外已經流行多年，HR專員不必親身參與，求職者只需要回答預設的問題即可，一方面可以解決求職者在地域上的限制，另一方面也能節省HR的篩選時間。疫情期間，這樣的方式慢慢成了不少企業招聘時的新寵，本港求職網站JobsDB亦上線JobsDB Video Interview平台，讓招聘雙方透過該平台遙距面試。

預錄式面試成為僱主新寵。（圖為JobsDB最新引入的預錄式面試平台）

預錄式面試成新寵 網上面試亦有技巧：

JobsDB香港區行政總裁仇崑石接受訪問時表示，招聘公司可以提早錄好面試的問題，其後由求職者自己在網上選取面試時間。面試時，公司可以先播放介紹短片，讓求職者有準備時間，求職者跟指示回答相關問題即可。對於公司來說，面試的時間更為彈性，而公司方面更可以隨時抽出不同片段回顧。

不過對比以往面對面，求職者只能透過鏡頭表現自己，如何在線上面試脫穎而出需要技巧。

注意網絡及設備穩定

仇指，最基本是要保證網絡及設備穩定，面試前可以進行測試確保無問題，比起電話來說，電腦或平板或者效果更好，而面試所需要展示的作品，亦應該提前擺上網絡，方便隨時取用。

注意著裝打扮

另一方面，雖然是網上面試，著裝打扮亦很重要，一樣可以提高印象分。仇並指，求職者亦要想一些辦法展示自己的性格和態度，包括合適的身體語言等等，讓面試官感受到自己的軟實力。

JobsDB香港區行政總裁仇崑石認為網上面試亦需要好好準備。（盧翊銘攝）

調查：態度個性比預期薪酬更重要

JobsDB早前公布最新調查《招聘、薪酬及福利調查報告》，當中指出，企業於疫情下在招聘態度亦有顯著改變，報告指出有七成僱主認為求職者的相關經驗依然是最重要的考慮，不過其次最重要的是求職者的態度和個性能否適應公司的企業文化（45%），比例較往年顯著上升，較求職者的薪酬福利期望（36%）及學歷（32%）更為重要。

仇崑石指出，這與數碼化轉型分不開關係，求職者的軟實力首次超過預期薪酬成為僱主第二重視的考慮因素。環境經濟環境在疫情影響下，企業即使重新展開招聘計劃，估計仍會採取「貴精不貴多」的原則，過往僱主請人主要著重知識與技能，是次調查亦發現僱主們開始注意求職者的態度和個性是否適合其企業文化，相信因為這些求職者磨合期相對較短，亦能與現有團隊發揮出較佳的合作性。

調查顯示，2%企業表示有於過往一年聘請應屆畢業生，比率較去年調查上升 5%，但仇崑石指出，來年是應屆生艱難的年份。（資料圖片/梁鵬威攝）

仇崑石：來年是應屆生艱難的年份 惟搵工時仍應忠於興趣

調查還顯示，42%企業表示有於過往一年聘請應屆畢業生，比率較去年調查上升 5%。仇指出，對於應屆生來說，來年一定是較為艱難的年份，但是並非沒有機會，除了不斷學習累積經驗外，亦要發覺自己的亮點。他認為應屆畢業生工作經驗較淺，相信仍有機會因其靈活適應的軟技能，積極的態度或以新思維融入原有企業文化的創造力，增加受聘機會。他舉例，曾有畢業生曾是田徑運動員，這亦可以是建立上的閃光點，「可以證明到呢位同學好堅毅的性格，好刻苦，都是值得highlight返嘅一點。」

未來的前景仍不明朗，畢業生是否應該降低自己的要求，有公司聘請便做住先呢？仇認為，艱難的日子總會過去，比起可能要40、50年的職業生涯，在選定職業時仍然應該忠於自己的興趣，若暫時找不到全職的理想工作，亦可先嘗試兼職和Freelance（自由職業）去累積經驗。