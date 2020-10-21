國泰裁員｜資深HR料被裁員工搵工難：空服落地同普通服務員無分別

新冠肺炎疫情全球肆虐，隨多國實施「封關」防控措施，旅遊業近乎停擺，航空公司亦陷入史無前例的「冰河時期」，國泰、港龍早前放棄申請第二輪保就業計劃，一直被指是為裁員鋪路，該航空公司於今日（21日）宣布重組計劃，當中會裁減8500個職位，包括5300名駐港員工。 資深人力資源顧問周綺萍表示，如今航空業不景氣，業內員工只能轉行，且並無太大優勢，「空中服務員落咗地，同普通的服務員、客戶服務無咩分別」。合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠及企業管理顧問張慧敏都認為疫情下航空業式微，若有員工被國泰裁員，轉入其他航空公司的困難較大。不過張慧敏認為，國泰大規模裁員，或對員工是一次機會，讓大家重新考慮自己的職業規劃，去做自己有興趣的行業。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍。（資料圖片）

資深HR：空服落地同普通服務員無分別

資深人力資源顧問周綺萍說，對於今次被裁員工來講，面對的是一個較為困難的就業市場。她說航空業不景氣，飛機師及飛機工程人員都難以被其他航空公司吸納，「空中服務員落咗地，同普通的服務員、客戶服務無咩分別，但而家零售、餐飲都不景氣。」

合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠表示，疫情令到航空業受到影響，但對於不同工種，面對的情況不同。他舉例，市場上對於服務業從業人員的需求仍存在，對於空中服務員來說，被裁後選擇相對多，如商場的服務人員等，惟年資較長的空服人員，再尋工作可能薪酬方面會有落差。而對於維修工程等職員，則可以選擇其他集體運輸行業，如鐵路等，不過仍視乎專長及學習適應能力。不過，對於飛機師來說，或許可以轉去駕駛私人飛機，但近來航空運輸業都陷入蕭條，可能短期較難尋獲工作。

資深HR張慧敏。（資料圖片/吳鍾坤攝）

裁員未必只有一次 資深員工需好好計算

對於是次未有被裁的員工來說，是否就是從此無憂呢？企業管理顧問張慧敏卻不這樣認為，她說航空業出現裁員潮，需要重整架構，這不是突然的事情，行業的式微早就有徵兆，「足夠清醒嘅人唔應該繼續等」。她認為未有收信的員工未必是好彩，反而收到信的職員有機會轉職重新開始，「同埋你唔知之後會否再裁員，到時候搵工可能更加艱難。」

周綺萍則認為此次未被裁員的職員也無需太高興，以過往的經驗來說，裁員未必只有一波，不過是否需要立即「跳船」則人需要稍作計算。她認為，國泰有政府資助，應該不會倒閉，但對於個人來說，就要看清自己在公司的角色是否必不可少，「出面搵到穩定嘅工作自然無問題，但出面的工作也有風險。加上對於年資較高的國泰員工來說，被裁員的補償相對客觀，若主動辭職就會損失這筆錢。」