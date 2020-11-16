新冠肺炎｜專家料聖誕節前難清零　封城、全民檢測未必有助疫情

還有大約1個月便是冬至、聖誕等佳節，然而本地新冠肺炎疫情仍然反覆，政務司司長張建宗更表示，第四波新型肺炎疫情一觸即發。呼吸系統專科醫生梁子超表示，聖誕節前都難以清零，尤其12月份又會有海外港人回港過節，而且入境免檢疫措施有漏洞。 至於封城（lockdown）、全民強制檢測等措施是否有助清零，梁子超表示，封城影響大，不能長久實行，歐洲多國實施後，疫情始終反覆，認為成效有限。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則稱，即使10月初時，香港推行全民強制檢測，但現時的病毒從尼泊爾傳入，始終會出現傳播，除非邊境措施達到「滴水不漏」。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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梁子超：阻止免檢疫人士播毒才有望清零

梁子超表示，現時需先控制疫情反彈，在未來兩周下苦工；然而到12月時，又會有海外港人包括留學生等回港，而且部分地區如英國等疫情嚴重，香港始終難以趕於聖誕節前清零。他表示，每次疫情反彈，都需數周時間才可緩和，結果9月至今都未能清零。

梁子超指，現時的防疫措施仍有不同漏洞，社區檢測量低，又未能做到24小時內得知結果。他又指，機組人員、船員等疫檢疫人士，在出現檢測結果前，便可走進社區，措施同樣存有漏洞，假如所有相關措施都有改善，或有機會趕於聖誕前清零。

上一波疫情持續3個月

至於封城、全民強制檢測等措施，是否可盡早達致清零，梁子超表示，歐洲多國都有實施封城，但相關措施影響大，難以長期實行，而且相關地區的疫情仍然未止。他表示，反而如香港般，政府施予適量控制，再靠市民減少社交接觸，會更加持久。全民檢測方面，他表示需大量資源，而且需於疫情擴散前才更有效，假如相關措施效果相當顯著，全球多國便毋須進退維谷。

曾祈殷則稱，對上一波疫情源頭亦來自外地，當時維持了約3個月，現時個案的病毒株與尼泊爾個案相似，同是外地傳入，難以估計聖誕前是否可清零，需視乎收緊社交措施後的成效。

曾祈殷又稱，事前難以估計病毒從尼泊爾傳入，故即使10月時，實施強制全民檢測，但病毒仍會從尼泊爾傳入，所以全民檢測未必最有效，除非邊境措施達致「滴水不漏」。至於封城是否可行，他認為影響過大，經濟必定受牽連，難以推行。

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