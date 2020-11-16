10日15宗源頭不明個案　許樹昌：疫情來勢洶洶　憂再現大爆發

本地疫情反彈，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（16日）在商台節目《在晴朗的一天出發》形容近日確診個案來勢洶洶，近十日至少有15宗源頭不明個案，涉及不同地區及行業，反映社區有隱形傳播鏈，擔心會再有疫情大爆發。

近日疫情反彈，不少市民到檢測中心接受病毒檢測。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

許樹昌表示，近十日確診數字有上升趨勢，源頭不明個案數字至少達15宗，形容疫情再次來勢洶洶，擔心會再有疫情大爆發。他指出，近期確診個案從病毒排序反映與尼泊爾入境個案相關，有確診者在尖沙咀接受檢疫，但發病後有病徵不出聲，其後傳染給家人、傳入社區，故政府必須收緊入口漏洞及社交距離措施，多管齊下應對。

他認為，可為居於高危地區、從事高危行業及有病徵人士強制檢測。他又稱，曾與政府商討應涵蓋什麼人士及地區，但如何執行則由政府決定。目前的士司機檢測動力低，他指可為部分人提供誘因，例如設有賠償機制，提供誘因鼓勵定時檢測。

政府上周六起一連三日以閉門形式舉行勳銜頒授典禮，但網上照片顯示部分出席者曾無戴口罩與人合照。許樹昌認為，無論是私人或公開活動，應有固定機制方便執行，亦不建議部分人在聚會時因開心而除下口罩拍照。