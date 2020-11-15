01職人｜黃藍對立　疫情來襲　公關談避釀「關公災難」：要最貼地

公關不但要面對傳媒、大眾，更是企業的背後軍師，在資料爆炸、社會爭議不斷、社交網絡流行的年代，不但令公關這個職業由幕後走到幕前，而敏感度不足，隨時釀成「關公災難」。 資深公關關則輝、尹美玉入行逾三十年，曾為多間大企業服務，見證新媒體興起的挑戰、社會運動、疫情的來襲，關則輝接受《香港01》專訪時坦言，現時必須「機不離手」，必須貼地，方可避釀「關公災難」，「社會係好分化，甚至會更兩極化、三極化，但待人處世要有專業方式」，因此要變通，公關工作重點在於「人」。同時，社會黃藍立場越趨兩極化，尹美玉認為，專業公關應「擺正個位」，中立行事，「搞一個活動，請一個嘉賓，我們都要看清楚什麼顏色，盡量去避免，或者因一個嘉賓出席，會引起反對者場內示威」。

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資深公關尹美玉（左）、關則輝（右）入行逾三十年。（黃舒慧攝）

疫情下以Zoom拉近距離：溝通工作在於「人」



今年在前所未見的疫情下，社會運作進入新形式，就連記者會亦紛紛改以網上形式進行，新年初爆發疫情時，關則輝亦在想如何為駐武漢的同事「打氣」，「（3月時）在家工作了一個月，當時人心惶惶，如何維持200多位同事的士氣？」



在重返辦公室的第一天，企業以Zoom打破隔閡，「迎接」一眾同事，集團主席、董事一同參與，同事間互相分享疫情間的難處，「氣氛真係好warm，好似一個大家庭咁。」沒有了實體見面，是否必然礙窒溝通？關則輝形容為「執生」，「你要識得變通」，強調公關工作重點在於「人」。

關則輝認為，雖疫情令大部分記者會轉為網上進行，但公關需懂得「變通」，化危為機。（黃舒慧攝）

有公司申「保就業」惹抨擊 避釀「關公災難」需貼地了解民情



不過，若敏感度不足，公關工作隨時變「關公災難」。二人認為，這與大眾對議題的成熟度、消費者權益有關，「再加上人人都是記者，對機構挑戰亦越來越大」，網上一個帖子，隨時可引起翻天覆地的改變。做公關，有人以為留意的僅是門面功夫，但他們坦言不盡如此，「做公關要做貼地。」關則輝言，「我哋要做social listening （社媒聆聽），了解民情，依家有咩趨勢？輿情係點？」他舉例，大眾相當留意保就業計劃，部分公司甚至因申請引來抨擊，「我哋公司認為應該留比更有需要的人，除係一個社會責任，亦是公眾期望管理」。

黃藍兩極化 強調專業公關應中立



近年社會「黃」、「藍」越趨兩極，作為公關又如何自處？關則輝強調，公關應專業處理，「社會係好分化，甚至會更兩極化、三極化，但待人處世要有專業方式，我們辦公室入面，不會談政治」。尹美玉亦認為，去年至今，香港變得更複雜，「政治的風波，所有事都很政治化，搞一個活動，請一個嘉賓，我們都要看清楚什麼顏色，盡量去避免，或者因一個嘉賓出席，會引起反對者場內示威」，但公關作為「溝通的橋樑」，她強調要「擺正個位」，為客戶、員工最大利益出發



機不離手 睇訊息至凌晨3時



除了要作背後軍師，亦要面對傳媒、籌辦活動。尹美玉說少不免有搬搬抬抬的工作，「就算穿著高踭鞋，一埋位就自動波開工。」覆記者、客戶的問題亦無時停，「通常睇訊息至凌晨3時，第二日9時返工」，每日至少工作10小時。關則輝亦認為，「機不離手」的說法亦絕不跨張，「就算游水都好，游兩個圈要看一看手機」。

平日「機不離手」，忙個不停，但二人認為工作成功感大，難與其他職業類比。（黃舒慧攝）

成就感大 「發揮正能量」



要心思細密，有開工無放工，二人仍做足三十年，一大原因在於「成功感」。曾於「海陸空」各類企業任職的關則輝分享其中一件難忘事，「1998年新巴接手中巴服務，你有份去提升路線服務，市民又欣賞，滿足感很大」。一旁的尹美玉亦笑著補充，「真的有種使命感，可以發揮正能量、溝通技巧，改變人的睇法，預視危機，幫到社會、公司…… 做了很多年，還是很想做」。