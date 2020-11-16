理大揭10月起新冠病毒流行種類已變　酒店探訪檢疫者或散出社區

本港新冠肺炎疫情反覆，理工大學團隊分析本港新型冠狀病毒的基因及傳播率，發現第三波疫情最常見的GR型病毒株，在9月份已經在本港消失。10月的本地病例，譬如China Secret酒吧群組、尖沙咀帝苑酒店群組、梅窩Staycation群組等，均驗出帶GH型病毒株，他們的病毒感染類型與印度及尼泊爾輸入個案相似。 理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為，市民到酒店探訪接受檢疫的人士或是將病毒帶到社區的途徑，直至二代或更多代傳播，確診者才被發現。他建議政府設立指定檢疫酒店，並設法嚴禁探訪。

左起：理大醫療科技及資訊學系主任葉社平、理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（zoom截圖）

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，團隊經基因排序將相似的病毒歸納在一起，「好似族譜咁搵出爸爸、爺爺同老祖宗」。團隊再配合其他流行病學數據，如發病時間、接觸史及居住地址等，找出患者之間的關連。

蕭傑恒認為，本港第三波疫情9月下旬已完結，而10月開始出現的個案是源於另一批輸入個案。他解釋，本港第三波疫情常見的病毒株為GR，群組包括為人熟悉的佐敦新發茶餐廳、坪石彬記粥麵美食、慈雲山港泰護老院、大圍交通城等等，遍及各區。而10月開始出現的個案，病毒株基乎全屬於GH。

GH與GR同樣擁有D614G基因突變，但兩者有22處突變不同。蕭指出，3個月間不太可能累積如此多突變，估計GH病毒株是由其他地方帶入香港。「樂觀啲諗，第三波嘅GR病毒株已經喺社區消失，即係我哋已經打嬴咗一場仗。」

蕭傑恒指出，由10月開始出現的個案，包括China Secret酒吧群組、中環IFC日本餐廳「無二」廚師、尖沙咀帝苑酒店群組、油麻地藥房職員、梅窩Staycation群組等全部屬於GH病毒株。葵涌院舍國寶之家是唯一例外，該群組至少2人屬於GR病毒株，1人屬於GH病毒株，蕭估計可能不止一名院友或職員在社區受感染，並將病毒帶入院舍。

料10月初起由印度和尼泊爾輸入個案引致本地爆發

他續分析說，本港9月下旬的輸入個案激增，相隔一周，即10月初便開始出現源頭不明個案。現在全球最流行的病毒株是GR及GH，其中印度及尼泊爾的輸入個案當中，有患者的GH病毒株與本地個案極度相似，相信印度和尼泊爾輸入個案引致本地爆發。然而，團隊暫未能配對病毒株一模一樣的輸入和本地個案。

至於為何輸入個案的病毒株能傳入社區，蕭傑恒認為，有可能是透過探訪住酒店強制檢疫人士而傳播病毒。探訪者或是隱形傳播者，直至二代或更多代傳播，確診者才被發現。他建議政府設立檢疫酒店，讓返港人士接受14天強制檢疫；而衞生署職員應駐守在該些酒店，禁止探訪者進入。

被問到本港現在是否正爆發第四波疫情，蕭傑恒認為「第四波未開始，但似就快開始」。他稱，現時社區存在新的病毒基因，個案分佈在全港各區，屬於新一波疫情的元素；但本地個案的數目未見暴增，病毒的即時繁殖率未有很大波幅，希望政府收緊社交距離措施後，有機會能抑止疫情。

▼11月16起收緊防疫措施▼