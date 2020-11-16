【新冠肺炎】72歲男患者到西貢行山後4日發病　疑被同行山友傳染

昨日確診的一宗新冠肺炎本地個案，72歲男患者與確診的朋友行山後染疫，其太太亦早一日確診。山藝教練吳銨洋表示，近期多人行山，在休息地點及觀景點往往人山人海，較易傳播病毒，他呼籲行山人士在人多的地方戴口罩。

昨日（11月15日）確診的第5457宗個案是一位72歲的男士，居於大埔廣福邨廣仁樓，他在11月11日發病，他是第5433宗個案的行山朋友。記者今日向衞生署查詢他與朋友行山的資料，回覆指他與第5433宗個案的患者在11月7日一起去行山，由將軍澳行到西貢，但未有透露他們是兩人成行抑或有其他朋友同行。

第5457宗個案的72歲男患者就居於大埔廣福邨。（張浩維攝/資料圖片）

至於第5433宗個案則是一位65歲男士，居於旺角，在11月9日發病，11月13日確診新冠肺炎，他平日會跟朋友遠足，曾由旺角港鐵站到坑口、西貢井欄樹。

此外，在11月13日確診、居於大埔中心的第5432宗個案，這名56歲男患者發病前曾與朋友到九龍坑山行山，但暫時未有同行朋友染疫。

井欄樹村四通八達，為衛奕信徑第3段的終點及第4段的起點，有山徑連接將軍澳，亦有路前往飛鵝山或西貢大藍湖、蠔涌一帶。（顏銘輝攝/資料圖片）

【井欄樹及附近衛奕信徑景色】

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行山傳播鏈時間表： 07/11 兩名患者尚未發病，一起行山，由將軍澳行去西貢 09/11 65歲男士發病 11/11 72歲男士發病 13/11 65歲男士確診（第5433宗） 14/11 72歲男士的妻子確診（第5440宗） 15/11 72歲男士確診（第5457宗）

雖然現時戶外運動及身處郊野公園可獲豁免戴口罩，但隨住懷疑行山染疫的傳播鏈出現，山藝教練吳銨洋建議行山人士佩戴口罩。他說：「你知段路多人行的話，戴口罩會較理想，去到真係冇人嘅地方先除口罩。」

吳銨洋認為休息地點及觀景點是傳染病毒的高危地區，例如千島湖清景台，因為聚集大量郊遊人士。現時很多人行山都不會戴口罩，而且在休息地點，大家可能會聊天及吃東西。吳銨洋建議，行到這些人流多的地方，或者在行山徑上人多到「塞車」要慢行時，最好佩戴口罩。

【千島湖清景台在疫情期間人山人海】

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在路線計劃上，避免選擇近期大熱的行山徑，大東山、東洋山等賞芒勝地定必多人。在時間方面，盡量選在閒日行；如果在周末假期行的話，可以提早一點出發，避開人潮。此外，避免在熱門的休息地方用膳。

不過，吳銨洋表示這種做法避得到陌生人的傳染，但難避同行朋友，他說：「行山都係群體運動，最少都要兩個人去行，你唔知你嘅朋友有冇病，亦唔知自己有冇病，會唔會傳畀朋友。（如果兩個人去行，分開休息及吃東西會不會較好？）好難嘅，我約咗你去行山，食嘢又要扮到唔識，其實好難。」

如果要由將軍澳行去西貢的話，小夏威夷徑是其中一個方法。（顏銘輝攝/資料圖片）

吳銨洋發現，踏入秋季，行山的人流有增無減，熱門的郊遊地點在周末假期人山人海，他說：「真係好多，你睇吓94號巴士就知，部部車都滿座。」94號巴士來往西貢市中心及黃石碼頭，途中多個車站都是上落山的熱點，例如北潭涌及北潭坳，而總站黃石碼頭則有船來往塔門。

吳銨洋表示近期行山的人流很多，入西貢郊區的94號巴士常常滿座。（顏銘輝攝/資料圖片）

吳銨洋見過有些行山人士會拿住毛巾，當迎面有人或者到人多的地方時，就會用毛巾掩住口鼻；他表示用毛巾遮掩的作用不大，還是戴口罩最好。他坦言現在太多隱形傳播鏈，最穩健的做法還是避免社交接觸。

【大東山賞芒盛況】