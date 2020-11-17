新冠肺炎｜元朗采葉庭男子確診　源頭不明　葵盛西邨兩男初步確診

衞生署今天（17日）公布昨日錄得4宗新冠肺炎確診個案，當中有1宗屬於本地感染，為源頭不明個案。個案5470的29歲男子任職工程，居住元朗采葉庭第12座，在荔枝角瓊林街陸佰中心和西環創業商場的一個地盤上班。 另外有三宗輸入個案，個案5468的42歲男子乘坐航班TK070從土耳其抵港，個案5469男子從德國抵港，以及個案5471乘坐航班BA027從英國抵港。

確診的29歲男子任職工程，居住元朗采葉庭第12座。（資料圖片／陳永武攝）

確診的29歲男子在上周四（12日）開始不舒服喉嚨痛，同日看醫生，在15日做病毒測試。他10日之後沒有和人食飯，最後上班日期為昨天（16日），在地盤監工。他在荔枝角瓊林街陸佰中心上班的10多名同事需要送往檢疫中心。有一至兩名家人曾到他的住所執拾，以及有一至兩名朋友曾和他食飯，他們都需要檢疫。他每星期會到西環創業商場的一個地盤兩、三次，當局會向地盤工作40多人派樽。

今天有約10宗初步確診，其中兩宗相關，包括一名50歲在佐敦莊士倫敦廣場工作的日更保安男子，日更和夜更同事需要檢測。因為早前莊士倫敦廣場有確診個案，公司安排他們到油麻地檢測中心做病毒檢測，其中一人結果初步陽性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不排除10多名保安在共用休息室換衫有交叉感染，例如早前的貨櫃碼頭環境有病毒。

佐敦莊士倫敦廣場一名夜更保安早前確診，和他同住的82歲男子亦初步確診，他住在葵盛西邨6座。他本月14日開始咳，平時附近多在附近散步，以及在龍順軒海鮮酒家飲茶。

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另外，一名76歲任職的士司機男子初步確診，他駕自己車朝9晚8開工，住沙田愉田苑愉澤閣，在16日去急症室檢測，平時多數在九龍區駕駛。他有參加運輸署的特定群組檢測，上次10月進行的測試結果為陰性。他的一名家人被列為緊密接觸者，在何文田旅港開平商會學校工作，學校要進行清洗。

至於輸入的三宗確診個案，個案5468的42歲男子在15日病發，乘坐航班TK070從土耳其抵港，居東涌諾富特東薈城酒店。其他兩人沒有病徵，個案5469的58歲男子從德國抵港，住大嶼山赤鱲角逸泰居，而個案5471的27歲男子乘坐航班BA027從英國抵港，住北角華美達盛景酒店。