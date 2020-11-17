周梓樂死因｜示威者在停車場擲物　警稱曾向停車場發多枚催淚彈

科大學生周梓樂去年11月在將軍澳警民衝突中，被發現倒臥尚德停車場二樓平台，數日後不治。死因庭研訊今（17日）續，高級督察稱當晚有同袍在該區結婚，怕有人攪事，故有派人到場。惟當晚有示威者從尚德停車場投擲雜物，警方凌晨曾向停車場地下出入口發射18枚催淚彈，並向停車場二樓及三樓5枚催淚彈，以及入內掃蕩。高級警察又指，現場無收到有人墮樓的消息。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場（下稱：尚A停車場）2樓平台，延至同月8日不治。

同袍結婚警方員酒店一帶候命

案發時隸屬東九龍衝鋒隊第3小隊的高級督察郭俊希供稱，去年11月3日「有同事結婚，驚有人搞事」，故警方派員在皇冠假日酒店一帶候命。郭是第3小隊的指揮官，他近午夜攜隊到該處接替另一隊。凌晨零時20多分，他發現唐俊街與唐德街交界有巴士停駛良久，遂上前查看。

高級督察郭俊希，當晚有同事結婚，因怕有人攪事，警方有派員到將軍澳皇冠假日酒店一帶候命。(林樂兒攝)

示威者人從停車場擲物

他行至唐俊街與唐明街的十字路口，面向廣明苑時，見對面約有40名黑衫示威者，地面佈滿磚頭、膠欄、燭光。由於示威者向警方叫囂及投擲雜物，郭下令隊員設防線，並警告示威者。郭形容，示威者退入尚A停車場連接尚德商場的天橋，人數增至200人，繼續擲物。

有示威者扔磚頭及玻璃樽

零時30分，郭警告可能會出催淚彈，而第4小隊亦隨即到場支援。郭稱，因示威者在零時40分再扔磚頭及玻璃樽，他遂指示隊員朝尚A停車場方向，對地面出入口的示威者放催淚彈。示威者多次出入廣明苑，與警方對峙。

凌晨1時，郭依命令向廣明苑推進，期間身處尚A停車場天橋以及其他位置的示威者掟東西，警方則以橡膠子彈及催淚彈退擊。其後，警方在廣明苑迴旋處佈防，示威者四散。

警方曾放催淚彈

郭續道，由於尚A停車場有示威者扔東西，第4小隊便入內掃蕩，郭的小隊就返回廣明苑迴旋處防線。期間，仍有人從停車場投擲玻璃樽，警方放催淚彈後，示威者離開。郭表示，近1時半收到返回警車的指示，其小隊於1時45分，在第4小隊保護下離開唐俊街，他不清楚第4小隊何時從停車場返回地面。

搶救車因地面有雜物難以入邨

研訊主任其後播放有線新聞的Facebook直播片段。零時43分，片中傳出響鬧鐘聲，7分鐘後畫面有一輛消防處細搶救車。郭稱，不知為何會有鐘聲，並指細搶救車想進尚德邨，但被地面的雜物阻礙，難以入邨。他又指該車一度被欄桿阻住，需繞過欄桿，之後也因路面雜物而未能入廣明苑。另外，零時53分畫面有一大型消防車，郭指該車原本想入廣明苑，但及後原路折返駛開。

沒有收到有人墮樓消息

郭確認於零時59分，第4小隊向尚A停車場二樓及三樓發射催淚彈，他解釋這是因為有人在停車場內擲物，而

其第3小隊不曾發射催淚彈，只發射過1枚海棉彈及1枚布袋彈，均無擊中任何人。郭續說，第4小隊於1時4分進入尚A停車場，其小隊則留在地面外面。他稱，現場沒有收到有人墮樓的消息，「除了第4小隊外，該段時間無其他隊伍進入停車場。」

曾向停車場2至3樓發射3枚催淚彈

案發時擔任第4小隊指揮官、現為公共關係科影視聯絡組的高級督察黃家倫亦出庭作供。他指，零時40分至56分期間，其小隊一共向尚A停車場的地面出入口位置發射共18枚催淚彈，並向停車場二樓及三樓發射共2枚催淚彈。郭又稱其小隊1時5分，於地面再向停車場出入口射催淚彈及橡筋子彈，其中橡筋子彈是以低角度射落地面；1時8分至9分期間，其小隊向二樓及三樓發射了3枚催淚彈。

黃謂，催淚彈的彈殼會留在槍內，彈芯則會彈出。他指，其小隊向停車場高層發射，他不清楚彈芯的落點，估計是擊中外牆，或者射中天花後反彈到地上。

研訊下午續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)