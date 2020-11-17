旅遊氣泡｜首兩周每日一班載200旅客飛新加坡　姚思榮︰位太少喇

本港新冠肺炎疫情有所緩和，新加坡與香港將於下周日（22日）正式推行「航空旅遊氣泡」。立法會經濟發展事務委員會今日（17日）召開會議，其中一個議程討論「旅遊氣泡」的最新進展。

旅遊事務專員黃智祖指，11月22日至12月6日期間，每日開往新加坡的專屬航班僅1班，最多接載旅客200人。旅遊界立法會議員姚思榮指，最近業界向他反映，航空公司並無「旅遊氣泡」專屬航班的團體位提供。「可能位太少喇，得200個一日。」

11月22日至12月6日期間，每日開往新加坡的專屬航班僅1班，最多接載旅客200人。（資料圖片／羅國輝攝）

距離「旅遊氣泡」正式實施尚有5天，旅遊事務專員黃智祖指，措施實施初期，即11月22日至12月6日期間，每日開往新加坡的專屬航班僅1班，最多接載旅客200人，而新加坡抵港的航班及接載數目亦為相同。從12月7日起，專屬航班則增至每日兩班，即最多接載旅客數目400個。他續指，視乎未來需求將再檢討安排。

旅遊界立法會議員姚思榮則表示，最近業界向他反映，航空公司並無「旅遊氣泡」專屬航班的團體位提供：「可能位太少喇，得200個一日。」。但他估計，隨著其後機位供應增加，相信航空公司會恢復提供團體位。同時他擔心星港兩地旅行團，因沒有清晰指引提供，容易觸犯當地限聚令。

黃智祖回應指，由於目前限聚令轄免只限本地遊，跨境團將會持續跟進。而協議表明根據當地疫情進展，亦有不同的限制及要求，例如兩地的限聚人數亦有不同。你並強調，若業界對新加坡當局政策有什麼看法，當局亦願意反映。

▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼

+ 7 + 7 + 7

而經濟發展局長邱騰華亦在會中透露，仍有其他國家透過領事館查詢「旅遊氣泡」。但他坦言，「我相信今日嚟講，好難講到好確切嘅時間表同名單，但我以往都講過，唔係先到先得。」他又指，最重要兩地疫情相若，亦確保有條件做好防疫工作。