新冠肺炎｜約10萬學生申請流動裝置資助　為過去兩學年總數三倍

教育局透過關愛基金，由2018/19學年起推行為期三年的援助項目，資助清貧中小學生購買流動電腦裝置。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，大部分學校均實施網上學習，截至11月初，教育局收到約800間學校協助學生遞交申請表，較上學年增加約1.9倍；預計本學年的受惠學生約10萬人，為過去兩個學年受惠學生總數的三倍。

關愛基金由2018/19學年起資助清貧中小學生購買流動電腦裝置。當局預計本學年的受惠學生約10萬人，為過去兩個學年受惠學生總數的三倍。（資料圖片）

上述資助的受惠對象，為就讀公營學校並正領取綜援或學校書簿津貼的學生，而其學校正推行「自攜裝置」政策。由於不少學生在疫情期間，需要使用流動電腦裝置在家中進行電子學習，教育局接受在未全面復課前所有推行電子學習的公營中小學，為合資格的學生申請上述援助項目。

教育局於本年8月3日發信，再提醒學校相關的彈性安排，超過七成半學校表示本學年會參加援助項目，其餘學校則表示安排校本措施支援有需要的學生，例如借出流動電腦裝置供學生在家使用，或為他們申請其他援助項目。

截至11月初 約800所學校遞交申請表

教育局表示，截至本年11月初，已有約800所學校遞交申請表，比過往兩個學年大幅上升。當局預計，2020/21學年的受惠學生約為10萬人，為2018/19及2019/20學年受惠學生總數的三倍。