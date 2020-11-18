新冠肺炎｜增3宗本地6宗輸入　行走九龍區的士司機感染源頭不明

衞生防護中心今日（18日）新增9宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中3宗屬本地個案，其中一名七旬的士司機確診，感染源頭未明。另有兩宗本地個案涉及佐敦莊士倫敦廣場保安員群組。 6宗輸入個案分別來自黑山共和國、印尼、英國、菲律賓、巴基斯坦5個地區。另外，本港至今暫有約10宗初步確診個案，結果有待覆檢及公布。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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新增的3宗本地個案是昨日（17日）當局公布的初步確診個案，其中第5479號個案、76歲男子是的士司機，與家人同住沙田愉田苑愉澤閣，最後一日上班是11月16日。患者平日主要在九龍區工作，駕駛「自己車」。

患者於11月10日出現咳嗽，11月16日出現氣喘，同日到威爾斯親王醫院求醫並入院，其感染源頭未明。

另外兩宗本地個案與之前確診個案相關，兩名同住葵涌葵盛西邨第6座的50歲男子（第5472號）及82歲男子（第5474號）確診，其中50歲男子無病徵，任職莊士倫敦廣場日更保安，該廣場一名夜更保安（第5439號）日前確診後，公司安排員工到油麻地檢測中心測試後確診。當局疑兩名確診者共用更衣室致交叉感染，公司約10名同事需檢疫。

同住的82歲男病人是50歲男病人的家人，自11月14日有輕微咳嗽，在當局追蹤密切接觸者期間獲安排送院。平日多在住所附近散步，曾到龍順軒海鮮酒家飲茶。

▼感染風險通知流動應用程式▼

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其餘6宗輸入個案分別來自黑山共和國、印尼、英國、菲律賓及巴基斯坦，各人均報稱無病徵，當中4名患者分別曾入住油麻地香港海景絲麗酒店、沙田萬怡酒店、荃灣絲麗酒店及旺角帝盛酒店，其中3人（第5476、5477、5478號）11月5日已抵港，第二次檢測時對病毒呈陽性確診。

當局透露，從黑山共和國抵港的41歲男患者（第5473號）是船員，由機場送院；來自印尼的34歲女子（第5475號）及菲律賓的37歲女子（第5478號）均為外傭。至於第5480號個案、巴基斯坦抵港的12歲男童則由青衣華逸酒店送院。