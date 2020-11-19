中學校長批港府收緊上呼吸道感染停課建議嚇人　或現停課「輪迴」

撰文：鄧穎琳
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衛生署防護中心周二（17日）晚上突然收緊上呼吸道感染爆發的停課建議，要求出現爆發的中小學及幼稚園自周三（18日）起統一全校停課不少於七日，新建議惹來學界批評及質疑。
資助小學校長會炮轟信息混亂及查詢無門，中學校長亦形容要求嚇人。灣仔區校長聯會主席兼聖公會鄧肇堅中學校長戴德正形容，中學課時捉襟見肘，統一收緊中小幼的停課下，預計全港學校將出現「輪迴停課」，認為做法值得商榷。
戴德正在港台節目《千禧年代》中表示，經兩天弄清安排後不再感到混亂，但建議嚇人。他解釋，理解初小及幼稚園出現頗嚴重的爆發，不應掉以輕心，數據顯示中學無出現大規模爆發，，且中學生自理能力較高，建議當局分開處理對中小幼的停課建議。
防疫重要，但轉天氣很多人都會鼻敏感而流鼻水或咳嗽，一班爆發就要全校停課是好易中。其實中學不太差，守得幾好，已是半天上課，流感都會多於三人生病，要求是值得商榷，因為高中課時已是捉襟見肘。
戴德正擔心，新要求下學校或出現「輪迴停課」情況，令已捉襟見肘的高中課時更緊張。（資料圖片／歐嘉樂攝）
戴德正亦表示，至今無收到政府提供檢驗的具體指引或通知，而新聞公布中要求出現爆發的學校停課不少於七天，須待檢測結果出爐才復課，惟派發及收回樣本瓶需時，新要求下學校或出現「輪迴停課」。