中學校長批港府收緊上呼吸道感染停課建議嚇人　或現停課「輪迴」

衛生署防護中心周二（17日）晚上突然收緊上呼吸道感染爆發的停課建議，要求出現爆發的中小學及幼稚園自周三（18日）起統一全校停課不少於七日，新建議惹來學界批評及質疑。

資助小學校長會炮轟信息混亂及查詢無門，中學校長亦形容要求嚇人。灣仔區校長聯會主席兼聖公會鄧肇堅中學校長戴德正形容，中學課時捉襟見肘，統一收緊中小幼的停課下，預計全港學校將出現「輪迴停課」，認為做法值得商榷。