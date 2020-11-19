新冠肺炎｜昨今逾30宗確診或初確診　Starlight Dance Club爆疫

本港疫情急速反彈，截至今日（19日）凌晨，再新增12宗確診個案，當中兩宗感染源頭不明，另有超過20宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，近日疫情愈來愈令人擔心，確診個案來自多區、涉及不同社會層面，若一旦社區傳播連繼續增加，疫情有可能急速「大反彈」。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，有源頭不明個案曾於11月14日去過灣仔Starlight dance club跳舞，患者為一名76歲居半山女商人，同日到場者至少5人亦初步確診。

灣仔Starlight Dance Club爆疫，包括確診的75歲女商人在內，共有六名在上周六曾到上址音樂會的人士染疫。（Starlight Dance Club FB圖片）

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黃加慶表示，近日疫情愈來愈令人擔心，加上截至今日下午已有超過20宗初步確診個案，當中不少是源頭不明的本地個案，若這些初步確診個案最後是陽性，將成重要數據，證明社區傳播鏈繼續增加，疫情有可能急速「大反彈」。

黃加慶：市民應避免外出

黃加慶呼籲，市民應避免非必要外出及聚會，保持社交距離及衛生；而高高危群組應積極利用政府檢測服務，盡快識別患者，若有病徵的市民應盡快求醫。

張竹君亦公布，位於灣仔駱克道353號的Starlight Dance Club爆疫，目前已有一宗確診個案，另至少有五宗初步確診。該舞蹈室有2名導師亦有去上環的Heavenly dance教跳舞。張竹君呼籲，曾到Starlight的市民聯絡當局接受檢測。

Starlight dance club爆疫 共6宗確診或初步確診個案

其中一個感染源頭不明的個案是一名居於司徒拔道威利閣的75歲女商人（#5487），在中環擺花街1號廣場工作。衞生防護中心發現，患者在11月14日下午3至5時曾到灣仔駱克道353號三湘大廈32樓Starlight dance club，追蹤發現該處另有5宗初步確診個案，在13日或14日亦曾到訪Starlight dance club，多數稱無病徵。張竹君表示該處有可能出現爆發，呼籲11月14日曾到過該處人士聯絡中心，安排病毒測試及接受檢疫。

張竹君補充指，Starlight dance club場地面積約4000呎，據知有現場演奏音樂，會師生二人共舞，即使有戴口罩，但由於跳舞距離較近，故都要檢疫。她又指，場內每2至4人一台，據知要購票才能入場，確實出席名單仍在跟進中，場內10名工作人員要檢疫。

此外，Starlight dance club有兩名初步確診導師亦曾到過上環Heavenly Dance教跳舞，在傳染期曾同場人士要接受檢疫，中心正索取出席名單及了解環境。張竹君表示，Starlight dance club多數是舞蹈老師，會去其他地方跳舞或上網教課，仍要了解其行蹤。記者發現Starlight dance club的Facebook專頁及Instagram在記者會後未能被搜尋。

另一宗感染源頭不明是居於大角咀浪澄灣2座的65歲女子（#5484），她是一名退休人士，在11月14日發病，16日曾看私家醫生，曾在10日及12日與朋友用膳，涉及5人。

在輸入個案方面，今日再新增8宗，分別來自菲律賓、美國、英國及印度，當中包括一名菲傭（#5481），一名從美國乘坐貨機回港的空中工作人員（#5482）及一名從美國經韓國回港的機師（#5483）。