周梓樂死因｜小隊凌晨到現場協助掃蕩　警長稱無戴防毒面罩感刺鼻

科大生周梓樂去年11月在將軍澳警民衝突中，被發現倒臥尚德停車場平台，數日後不治。死因庭研訊今（20日）踏入第5天研訊，過往數天聆訊中，東九龍衝鋒隊第3、4小隊成員表示，凌晨近1時再有小隊到場協助，並循另一路徑行至停車場外，惟他們不太清楚該小隊的動向。研訊主任周志康今安排第1小隊的警長作供，他稱他們小隊主要是協助另兩隊作掃蕩行動，他到場時並無防毒面罩，覺少許刺鼻。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓平台，延至同月8日不治。

第1小隊加入已協助掃蕩

警署警長林華平供稱，他當晚擔任第1小隊指揮官，凌晨零時40分抵達唐俊街及唐德街交界，配合第3、4小隊向廣明苑掃蕩。他指，為防止示威者從後襲擊第3、4隊，加上路面受阻，其小隊便乘警車經以下路線，繞圈轉入寶康街，再步行進入廣明苑。

他稱，零時57分在寶康路近廣明苑籃球場及足球場中間下車，跨過花槽，沿幼兒學校急步行至廣昌閣，之後約於零時58分在廣昌閣T字位佈防。

曾發布袋彈擊中兩男

林指下車時未見第3、4隊的成員，行至廣昌閣才看到對方。他從對講機得悉第3小隊會入廣明苑掃蕩，第4隊則會入停車場。黃又稱下車後，有兩名黑衣男子在尚真樓與廣昌閣中間擲玻璃樽，發射了兩枚布袋彈，擊中他們。至1時27分，3隊小隊收到離開現場的指示。

庭上播放新聞直播片段。林指其小隊戴紅色頭燈，而第3、4隊則分別有藍燈及綠燈，他確認3隊在廣昌閣佈防。

警長林華平稱，當晚他到達時裝備較少，未有戴防毒面具，感到現場有少少刺鼻。(林樂兒攝)

第1小隊無入停車場

林表示，第1小隊沒有進入停車場。有陪審員詢問他有無見過消防員，林回應1時27分收到撤退指示不久，見到兩、三名消防員在遠處經過，行往屋邨方向，對方沒有求助，他並不清楚發生何事。

林稱當晚不曾有人指停車場有人受傷。早前研訊中，第4小隊指揮官黃家倫供稱，在停車場掃蕩期間發現消防員處理傷者，但無即時通知，至完成任務返到警署後才匯報此事。

當時無戴防毒面罩覺少許刺鼻

林補充他是小隊中首名行入邨的人，解釋他乘搭的警車最快抵達，裝備亦較少。他稱當時沒戴防毒面罩，現場有少許刺鼻的味道。及後代表周梓樂父母的大律師鄭淑儀問他是否下車後「身先士卒」入邨，林就反問：「你點解要咁形容？」又稱：「你簡單講咪得囉。」裁判官則提醒他直接回答問題，不需多作發問。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供稱當晚經過。(詳看下圖)