周梓樂死因｜警督察供述入停車場掃蕩經過　強調無阻礙消防救援

科大學生周梓樂去年11月在將軍澳警民衝突中，被發現倒臥尚德停車場平台，數日後不治。死因庭研訊今（17日）續，帶隊入停車場掃蕩的高級督察稱，在二樓近外圍位置，見到消防員及義務急救員處理傷者，其隊員曾詢問要否幫忙，對方回覆不需要。他強調小隊無阻礙或騷擾救援，也沒有接觸傷者，又指在停車場內無發現可疑人物，亦不曾用武。另外，代表梓樂父母的大狀透露，中午時分得悉有人想提供更多資料，但未有透露詳情。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場（下稱：尚A停車場）2樓平台，延至同月8日不治。

警往停車場驅趕擲雜物示威者

案發時擔任東九龍衝鋒隊第4小隊指揮官、現為公共關係科影視聯絡組的高級督察黃家倫，今午繼續作供。黃指，去年11月4日凌晨1時10分，按照命令帶隊共三十多人，從靠近廣昌閣的入口行入尚A停車場，驅趕投擲雜物的示威者。

高級督察黃偉倫稱，2019年11月4日凌晨約1時10分，曾按命令帶30多人的小隊進入尚德停車場A場。(林樂兒攝)

到二樓見消防員處理傷者

黃道，小隊循車路由地面螺旋型逆時針往上掃蕩，1時18分於二樓面向廣明苑近寶康路位置，見到消防員及義務急救員正在處理傷理傷者，遂派隊員查看。隊員曾詢問要否幫忙，消防員回覆人手足夠，而義務急救員就叫警員離開，不要騷擾。黃謂，進入停車場是為了驅散暴力示威者，任務緊急；加上有人受傷，更要確保傷者、消防員、急救員安全，故全隊繼續掃蕩。

小隊無阻礙亦無騷擾救授

黃強調小隊無阻礙或騷擾救援，也沒有接觸傷者。他本人不曾上前了解，所以並沒看過傷者容貌；現場無人告知傷者身份，而消防員亦沒有透露傷勢及如何受傷。

全隊經防火門離開

黃續道，1時25分收到撤退指示，全隊隨即經防火門離開停車場，他相信隨後無其他小隊入停車場。至地面，尚德邨及富康花園均有人投擲硬物，黃便下令向兩邊射催淚彈。

一樓巡查時曾聽到跑步聲

黃表示停車場內無可疑人物，在陪審員追問下，他指見到消防員之前，以及循防火門通道撤退期間，都沒有見到其他人。他在一樓巡行之初，曾聽到樓上有跑步聲，但不清楚確實位置。

警員供稱去年11月3至4日在將軍澳掃蕩的經過。(詳見下圖)

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停車場入口處有催淚彈餘味

黃指小隊當晚無接觸過梓樂或者追逐任何人，在停車場逗留期間無用武力，包括發射催淚彈。其小隊入停車場前發射多枚催淚彈，他稱步入停車場的入口處有催淚彈餘味，但上到一樓已嗅不到。

研訊主任播放有線新聞的Facebook直播片段，指根據片段顯示的時間，黃的隊伍於1時4分入停車場，而非他庭上所說的1時10分。黃解釋，其說法是當時看錶所得，他不清楚與片段相差多少。

重申無騷擾或阻礙救援

至於停車場的閉路電視錄影，可見警方於螢幕時間1時5分，由地面行入停車場，旁邊有一消防員經過。停車場二樓的錄影顯示，有消防員於螢幕時間1時13分，走過一輛7人車後方近石牆的位置。黃根據影片指，小隊1分鐘後掃蕩至該處，傷者身處7人車後方，重申他們無阻礙或騷擾救援。他在庭上利用停車場立體模型示意傷者處於二樓平台。

家屬律師稱有人打算提供資料

周父昨日散庭後稱想替兒子「盡少少力」，呼籲目擊街坊聯絡他或法庭，提供更多資料。代表家屬的大律師鄭淑儀今日近研訊尾聲透露，中午得知有人打算提供更多資料，盼了解後再向黃發問。研訊明日再續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

周梓樂父親周德明供述其子當晚離家的經過。(詳見下圖)