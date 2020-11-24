鐵仔、小動物陪換片飲奶　爸爸級港鐵育嬰室設計師：嬰兒角度出發

政府鼓勵母乳餵哺，推廣設立育嬰室，港鐵近年亦陸續於站內增設育嬰設施，全線約四分一車站有相關設備，並計劃日後所有新成立的車站，加設育嬰設施。 甫進入港鐵的育嬰室，港鐵吉祥物「鐵仔」、森林動物等卡通圖案，隨即映入眼簾。負責設計的港鐵設計主任高志倫憶述，當時初為人父，不時到各大商場的育嬰間，卻發現設計未臻完善，遂借用家經驗，並以嬰兒角度出發設計，將卡通圖案設於嬰兒視線水平。他笑言選用長頸鹿及大象等圖案源於女兒，「當時玩嘅玩具、睇緊嘅卡通片，都有呢類動物」。 雖然育嬰間啟用時，女兒已經長大，不過高志倫亦笑稱，曾有家長朋友向他推介港鐵育嬰間；亦曾見有家長匆忙抱着嬰兒走進育嬰間，對於能方便一眾父母感到欣慰。

隨著母乳餵哺漸趨普及，港鐵於2017年底，增設哺乳間設施；之後在個別轉線站翻新時，一併增設育嬰間。現時港鐵共有23個轉線站有提供育嬰設施，佔整個網絡內近四分一的車站。

負責設計的高志倫，現時育有4歲一名女兒，他大約2019年初，參與港鐵育嬰間的設計工作。身為爸爸，他憶述，過往「湊女」時，不時走訪各大商場及食肆的育嬰室，部分雖然看似高級，但「好睇唔好用」，例如有育嬰室為營造高貴氣氛，燈光偏昏暗，卻可能令嬰兒哺乳時睡著，變得無法餵哺。他認為，育嬰間並非只是家長使用，設計上要從最重要的「用家」嬰兒出發，「BB換片、食奶時會鬧哭，除咗因為肚餓，佢心靈上亦都無安全感」。



高說，在他為育嬰室設計時，參考以往的經驗，嘗試從嬰兒角度出發，牆身採用較柔和的粉藍色，而且燈光亦相較光猛，營造舒適及寧靜的氣氛。

育嬰室的牆上，亦特意加上「鐵仔」與一眾森林動物朋友的卡通圖案。高志倫表示，圖案位置正正是換尿片或餵哺時，嬰兒的視線水平，可吸引他們的目光，「BB定啲，媽媽更容易幫BB換片，咁先真正幫到大人同小朋友」。至於為何揀選長頸鹿、大象等動物圖案，他笑言，當時女兒的玩具、觀看的卡通，正是這類動物，估計嬰幼兒容易受落。不過女兒已長大，未曾實際使用父親設計的育嬰室。

不過高志倫憶述，曾有家長朋友並不知他是設計者，在閒談時推介港鐵育嬰室；又曾目睹有母親匆忙抱着嬰兒進入育嬰室，之後神色輕鬆地離開，對此感到欣慰，「原來真係幫到人」。

港鐵表示，未來新落成的車站，都會設育嬰設施，家長亦可於港鐵應用程式及網頁，了解港鐵內何處有育嬰間及哺乳間；如有需要，站內職員亦會盡量安排地方予家長們餵哺嬰孩。