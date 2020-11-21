確診食肆｜染疫婦發病赴W酒店中餐廳　跳舞荃灣婦曾光顧葵芳翠園

衞生署昨日（20日）公布新增26宗確診個案，累計增至5,518宗。新增個案中有21宗為本地個案，其中#5509的42歲女子在本周日（15日）發病，但根據衞生防護中心晚上公布的資料，她於本周二（17日）曾到香港W酒店星宴中餐廳，即發病後仍有外出食飯。

至於#5518，67歲的居荃灣跳舞婦人，除在本周二（16日）赴尖沙嘴河內道的「百樂會懷舊歌舞」出席生日會外，亦到過荃灣及葵青區內的多間食肆，包括葵青劇院的翠園、千色匯 I 期南記粉麵等。

#5509的42歲女子發病後，11月17日仍到香港W酒店星宴中餐廳用餐。（香港Ｗ酒店圖片）

衞生防護中心晚上公布確診者的行蹤。當中值得留意的是居於將軍澳東九龍皇冠假日酒店的42歲女子（#5509），在本周日（15日）發病前一日，曾到過Popcorn美心Simplylife Bakery Café，而發病後兩日，於本周二（17日）仍然曾到香港W酒店星宴中餐廳用膳。

荃灣跳舞婦人曾到城門谷游泳池游水

67歲的荃灣跳舞婦人（#5518）的生活亦多姿多彩，她於本周一（16日）到尖沙嘴河內道的「百樂會懷舊歌舞」出席生日會前，先到過葵青劇院的翠園飲茶，翌日則到荃灣千色匯 I 期南記粉麵用膳，其後再到城門谷游泳池 。至本周三（18日）、即她發病日，她則到過葵盛圍32至40號，翻查資料，該處是香港中華基督教青年會新界會所，地舖是一間名為青新駅的茶餐廳，未知她是否曾在該茶餐廳用膳。

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其他個案，居於旺角的64歲家庭主婦（#5512），她則於本周一（16日）到過始創中心海港酒家。Starlight dance club「跳舞群組」的35歲男子（#5516），他除在本周一到過灣仔三湘大廈的Starlight dance club外，本周三亦到過景隆街14號的敏華冰廳用膳。

▼近14日曾有確診者出現病徵前兩天起到訪過的大廈▼

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▼11月16起收緊防疫措施▼